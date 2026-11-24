Skáldsagan Dyngja (e. Boudoir) eftir Sigrúnu Pálsdóttur er meðal verka sem hafa hlotið tilnefningu til Dublin-bókmenntaverðlaunanna 2027. Níutíu bókasöfn víðs vegar um heim standa að tilnefningunum, þar á meðal Borgarbókasafn Reykjavíkur.
Dyngja kom út á íslensku árið 2021 og hlaut afar góðar viðtökur. Hún var meðal annars tilnefnd til Fjöruverðlaunanna sama ár og kom út í enskri þýðingu Lyttons Smith vorið 2026.
Dyngja segir frá ungum flugmanni sem gerist flugfreyja árið 1971. Að baki ákvörðuninni býr undraverð saga sem á upptök sín við rætur Ódáðahrauns um miðja 20. öld. Þaðan liggur leiðin smám saman lengra inn í land, út í geim og að lokum alla leið til tunglsins.
Sigrún hefur áður hlotið ýmsar viðurkenningar og tilnefningar fyrir verk sín, meðal annars Íslensku bókmenntaverðlaunin fyrir Bláa pardusinn: Hljóðbók árið 2026.
Bókasöfn um allan heim standa að tilnefningunum
Að þessu sinni eru 71 skáldverk frá 41 landi tilnefnd til Dublin-bókmenntaverðlaunanna. Meðal tilnefndra verka eru 22 frumraunir og 30 skáldverk sem þýdd hafa verið úr 21 tungumáli, meðal annars pólsku, búlgörsku, malasísku og íslensku.
Langlisti tilnefndra bóka verður birtur 16. febrúar 2027, stuttlistinn verður í kjölfarið kynntur 7. apríl og vinningshafinn tilkynntur 20. maí 2027. Það verður í þrítugasta og annað skiptið sem verðlaunin verða veitt. Verðlaunin verða afhent á Alþjóðlegu bókmenntahátíðinni í Dublin á Írlandi.
Dublin-bókmenntaverðlaunin hlýtur höfundur fyrir verk sem skrifað hefur verið á ensku eða þýtt yfir á ensku og nema verðlaunin 100.000 evrum eða tæplega 15 milljónum króna.