Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur hafnað kröfu fyrirtækis sem starfar í sauðfjár- og geitarækt um að ákvarðanir byggingarfulltrúa Hvalfjarðarsveitar um að hafna kröfu um stöðvun framkvæmda á vegum Veitna verði felldar úr gildi. Er fullyrt í kæru fyrirtækisins að umræddar framkvæmdir valdi náttúruspjöllum.
Umrætt fyrirtæki er skráð til heimilis að Ytri-Hólmi í Hvalfjarðarsveit en einn maður er skráður eigandi.
Umræddar framkvæmdir hafa átt sér stað við Berjadalsá í landi Ytra-Hólms en þær snúast um endurnýjun vatnslagnar og niðurrif og byggingu lokahúss. Kæra vegna framkvæmdanna var raunar lögð fram í ágúst svo að mögulega er framkvæmdunum nú þegar lokið.
Byggingarfulltrúi Hvalfjarðarsveitar taldi endunýjun vatnslagnarinnar ekki byggingarleyfisskylda en öðru máli gegndi um lokahúsið. Eftir að Veitur minnkuðu lokahúsið niður í 15 fermetra komst byggingarfulltrúi að þeirri niðurstöðu að framkvæmdin væri ekki byggingarleyfisskyld.
Kærandinn, þ.e.a.s. áðurnefnt fyrirtæki, gerði athugasemd við framkvæmdirnar og fór loks fram á að þær yrðu stöðvaðar. Byggingarfulltrúi hafnaði því á þeim forsendum að ekki væri heimild fyrir því í lögum þar sem ekki væri um að ræða leyfisskyldar framkvæmdir. Á þessum tímapunkti voru framkvæmdir við lokahúsið ekki hafnar. Fyrirtækið sendi þá nýtt erindi til byggingarfulltrúa og óskaði eftir nánari gögnum um framkvæmdirnar en vildi meina að framkvæmdirnar væru verulegar og hefðu í för með sér gífurlegt rask á landi og ættu því ekki að vera undanþegnar byggingar- eða framkvæmdaleyfi. Gerð var krafa um að ákvörðun um að aðhafast ekkert yrði endurskoðuð og framkvæmdir yrðu þegar stöðvaðar.
Byggingarfulltrúi fór á vettvang ásamt forsvarsmanni fyrirtækisins en hafnaði því á nýjan leik að stöðva framkvæmdir.
Ásýnd
Fyrirtækið lagði þá fram kæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.
Kom þar meðal annars fram að þar sem um væri að ræða meiriháttar framkvæmdir sem áhrif hefðu á umhverfið og breyttu ásýnd þess væru þær háðar framkvæmdaleyfi. Þær fælu í sér verulega og óafturkræfa eyðileggingu á landi. Það að fleyga að lágmarki 50 rúmmetra úr föstu klettabergi til að dýpka lagnastæði um meira en einn metra væri varanlegt og óafturkræft inngrip í náttúruna. Fullyrðingar um að jarðvegi yrði komið aftur í sama horf stæðist ekki skoðun. Jafnframt hafi sveitarfélagið áður talið framkvæmdir við vatnslögn á umræddri landareign þarfnast framkvæmdaleyfis og samþykkis landeiganda. Óútskýrt væri hvers vegna annar mælikvarði væri nú lagður til grundvallar.
Voru í kærunni færð ýmis önnur rök fyrir því að framkvæmdirnar væru byggingarleyfisskyldar meðal annars þau að afla hefði þurft samþykkis landeiganda.
Hvalfjarðarsveit vildi í andsvörum sínum meina að framkvæmdirnar væru óverulegar. Fleygað hefði verið í lagnastæði til að koma nýrri vatnslögn fyrir en Veitur hefðu staðfest að jarðvegi yrði komið fyrir að nýjum. Myndi fleygunin því ekki leiða til varanlegrar breytingar á ásýnd umhverfisins. Því hafi ekki verið skilyrði til að stöðva endurnýjun lagnarinnar á grundvelli skipulagslaga. Fyrri framkvæmdir sem vísað væri til í kærunni þar sem krafist hefði verið leyfis hefðu verið mun umfangsmeiri. Þar að auki væri lokahúsið það lítið að það væri undanþegið byggingarleyfi.
Endurnýjun
Veitur sögðu um að ræða endurnýjun á hluta vatnsveitumannvirkja sem þjónað hefðu Akranesi. Framkvæmdirnar myndu ekki valda breytingu á ásýnd umhverfisins. Skarð hefði verið þegar til staðar vegna eldri lagna og það hefði verið dýpkað.
Vísuðu Veitur í fyrri úrskurði nefndarinnar og sögðu þá skapa það fordæmi að endurnýjun á eldri innviðum væru ekki leyfisskyldar, samkvæmt skipulagslögum.
Kom enn fremur fram hjá Veitum að nýja lögnin yrði hulin jarðvegi og það skarð sem fyrir væri vegna eldri lagnarinnar myndi ekki taka neinum breytingum. Veitur vísuðu einnig til þess að lokahúsið félli undir sérákvæði byggingarreglugerðar um dæluhús vatnsveitna og önnur lítil hús veitukerfa. Þar væri ekki gerð samsvarandi krafa um samþykki eiganda aðliggjandi lóðar eða landeigenda, heldur væri mannvirkjagerðin tilkynningarskyld og háð sérstaklega tilgreindum skilyrðum.
Vísuðu Veitur einnig til þess að með afsali, í mars 1958, hafi þáverandi landeigandi afsalað Akraneskaupsstað rétti til vatnstöku úr Berjadalsá, ásamt umferðarrétti um land og nauðsynlegri aðstöðu til viðhalds og endurnýjunar mannvirkja. Þá lægi fyrir sérstök yfirlýsing frá árinu 1979 þar sem eigendur Ytri-Hólms hafi heimilað lagningu vatnsleiðslu um land jarðarinnar.
Í viðbótarathugasemdum fyrirtækisins var því harðlega andmælt að ekki væri um umfangsmiklar framkvæmdir að ræða og ekki varanlegt rask á umhverfinu. Umrætt skarð hafi þvert á móti verið stækkað verulega en væri ekki óbreytt eins og Veitur héldu fram. Var því einnig haldið fram að áhrif framkvæmdanna á vatnsverndarsvæði og lífríki Berjadalsár hafi ekki verið metin með fullnægjandi hætti. Tilskilið áhættumat og samráð við heilbrigðisnefnd hafi skort og ekki hafi verið sýnt fram á að nauðsynleg leyfi vegna asbestvinnu lægju fyrir. Meðhöndlun asbestlagna hafi auk þess verið ófullnægjandi og skapað mengunarhættu.
Hnekkja
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála segist í sinni niðurstöðu ekki sjá ástæðu til að hnekkja því mati byggingarfulltrúa Hvalfjarðarsveitar að endurnýjun vatnslagnarinnar væri ekki framkvæmdaleyfisskyld og að lokahúsið félli undir ákvæði byggingarreglugerðar um tilkynningarskylda mannvirkjagerð sem undanþegin væri byggingarheimild og byggingarleyfi. Því væru ekki lagaskilyrði til að athuga nánar hvort skilyrði væru til að verða við kröfu kæranda um stöðvun framkvæmda. Nefndin fellst á að um sé að ræða óverulegar framkvæmdir.
Hvað varðar þau rök í kærunni að samþykki landeiganda hafi skort bendir nefndin á áðurnefnd skjöl sem Veitur vísuðu til. Nefndin segist ekki taka afstöðu til ágreinings um túlkun þessara skjala eða umfang þeirra réttinda sem á þeim byggist, enda sé slíkur ágreiningur einkaréttarlegs eðlis og heyri undir dómstóla.
Kröfu sauðfjár- og geitarræktarfyrirtækisins um stöðvun umræddra framkvæmda er því hafnað.