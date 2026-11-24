Húsnæði sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu að Hlíðarsmára 1 í Kópavogi er lokað vegna rafmagnsleysis. Þetta kemur fram á miða sem hefur verið hengdur á aðaldyr húsnæðisins, á vef embættisins og eins kemur það fram ef hringt er í aðalnúmer.
Á vefnum segir: „Skrifstofa sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu í Hlíðasmára er lokuð til a.m.k. 13 í dag.“
Þegar hringt er í embættið segir símsvari: „Við getum því miður ekki tekið símann sem stendur vegna yfirstandandi rafmagnsleysis. Við biðjumst velvirðingar á þessu og biðjum ykkur um að hringja aftur síðar.“
Veitur eru nú á vettvangi að vinna að viðgerð.
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Mynd: DV/KSJ