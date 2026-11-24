Það vakti athygli í maí á þessu ári þegar blaðamaðurinn Íris Andradóttir, sem vinnur við norsku sakamálaþættina Åsted Norge, leitaði aðstoðar almennings við að varpa ljósi á dularfulla Íslandsferð ungs manns sem lést árið 1966.
Ungi maðurinn, Tommy Plath, var aðeins 17 ára gamall þegar hann hvarf frá heimili sínu í Svíþjóð í júlí árið 1966. Um mánuði síðar fannst hann látinn í Noregi með kvittun frá Hótel Loftleiðum í vasanum. Íris óskaði eftir upplýsingum sem gætu varpað ljósi á dvöl Tommy á Íslandi.
Dularfulla Íslandsferðin
Málið þykir hið dularfyllsta. Hvers vegna fór Tommy að heiman? Hvernig endaði hann látinn í skóglendi í Noregi og hvers vegna fannst kvittun frá Hótel Loftleiðum í vasa hans með nafninu Anders Karlsson? Nú er þáttur Åsted Norge um málið kominn út en þar er meðal annars rætt við bróður Tommy, Kenneth Plath, en hann heldur enn í vonina um að fá svör um örlög bróður síns.
Tommy var frá bænum Sävsjö í Smálöndum þar sem hann bjó með móður sinni, stjúpföður og bróður. Kenneth lýsir bróður sínum sem reglumanni sem naut þess að læra eitthvað nýtt og að hjálpa öðrum. Þetta örlagaríka sumar var Tommy falið að taka við póstsendingum til heimilisins og vökva blómin á meðan móðir hans og stjúpfaðir voru fjarverandi. Kenneth gat ekki tekið þetta að sér þar sem hann var í hernum og því aðeins heima um helgar. Kenneth kvaddi bróður sinn sunnudaginn 10. júlí en þegar hann sneri aftur helgina eftir var Tommy horfinn. Pósturinn hafði borist inn á heimilið á mánudeginum en ekki þriðjudeginum.
Hvarfið var tilkynnt til yfirvalda en ekkert spurðist til unga mannsins. Um mánuði síðar voru feðgar á göngu í skógi rétt fyrir utan Horten í Noregi þegar þeir gengu fram á lík. Líkið hafði greinilega verið þarna í nokkurn tíma en ekki var að finna merki um að andlátið hafi borið að með saknæmum hætti. Þarna var um Tommy að ræða og í vasa hans fannst kvittun frá Hótel Loftleiðum.
Þar virðist Tommy hafa dvalið dagana 13.–15. júlí. Af einhverri ástæðu notaði hann ekki eigið nafn þegar hann skráði sig inn á hótelið en á kvittuninni var nafnið Anders Karlsson. Lögregla fékk innritunarspjald frá hótelinu og móðir Tommy staðfesti að þar væri um rithönd sonar hennar að ræða. Þar sagði að Anders Karlsson væri fæddur árið 1948, rétt eins og Tommy, og að hann væri frá bænum Jönköping sem er í Smálöndum og ekki langt frá Sävsjö. Hvers vegna Tommy notaði dulnefni er enn ráðgáta í dag. Lögregla rannsakaði farþegalista hjá bæði flugfélögum og skipum en þar fannst hvorki nafnið Tommy Plath né Anders Karlsson. Enginn á hótelinu man eftir að hafa orðið var við þennan dularfulla gest.
Sagðist ætla að hitta föður sinn
Einkaspæjarinn Thomas Robertsen hefur lengi leitað svara í málinu og fór ásamt fréttamanninum Asgeir Høimoen til Svíþjóðar þar sem þeir grófu upp nýjar upplýsingar í málinu.
„Hann var þekktur fyrir að fara sparlega með peninga en í aðdraganda hvarfsins tók hann ítrekað út af reikningum sínum. Hann tæmdi reikninginn og það voru aðeins um 40 aurar eftir þegar hann hvarf,“ segir Robertsen. Tommy mun eins hafa sagt vinum sínum að hann væri að fara að hitta föður sinn. Einn vinur lýsti því svo að feðgarnir ætluðu að hittast á Íslandi.
Víkur þá sögunni að norskum föður Tommy, en hann var einmitt búsettur í Horten. Faðirinn kannaðist þó ekki við að feðgarnir hefðu mælt sér mót, hvorki í Horten né á Íslandi. Þann 17. júlí fannst yfirgefin ferðataska á lestarstöð í Horten sem er talin hafa tilheyrt Tommy. Þar mátti meðal annars finna sænskt dagblað frá 16. júlí og tvö spjöld frá flugfélaginu Loftleiðum. Er því ljóst að þann 16. júlí hafi Tommy verið snúinn aftur til annaðhvort Svíþjóðar eða Noregs og hafi í beinu framhaldi orðið viðskila við ferðatösku sína, annaðhvort af sjálfsdáðum eða ekki. Tommy fannst svo látinn 14. ágúst.
Réttarmeinafræðingur segir ekkert benda til þess að andlátið hafi borið að með saknæmum hætti. Að sama bragði bendir ekkert til þess að um sjálfsvíg hafi verið að ræða. Gerir réttarmeinafræðingur þó athugasemd við rannsókn málsins þar sem ekki var kannað hvort einhver hefði haft ástæðu til að vinna Tommy mein eða hvort hann hafi átt sér óvildarmenn í Noregi eða Svíþjóð. Rétt er þó að geta þess að í umfjöllun íslenskra fjölmiðla um málið árið 1966 kom fram að líkið var illa farið þegar það fannst og því ekki unnt að sá neina áverka. Ekki var þó talið að um rán væri að ræða þar sem 1000 krónur norskar fundust á líkinu.
Kenneth telur ljóst að bróðir hans hafi verið myrtur. Dóttir hans, Jessica, er á sama máli:
„Hvað gerðist? Hvers vegna fór hann þangað? Kemur einhver annar við sögu? Og hver myrti hann? Því það er það sem við teljum hafa gerst – að einhver hafi myrt hann.“