Útlit er fyrir hvassviðri og mikla úrkomu víða um land á fimmtudag þegar djúp lægð nálgast landið úr suðri.
Samkvæmt nýjustu spám Veðurstofu Íslands má búast við stormi víða um land og úrhellisrigningu á Suðausturlandi og Austfjörðum. Það kólnar síðan í veðri þegar líður að helgi með snjókomu eða éljum.
Í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands í morgun kemur fram að lægð á Grænlandshafi og hæð yfir Noregi beini til landsins suðaustlægri átt með skúrum víða um land en samfelldri rigningu austanlands. Hiti verður á bilinu 4 til 9 stig.
Smám saman dregur úr vindi í dag og eftir hádegi kólnar vestanlands með dálitlum slydduéljum.
Varasamar aðstæður til ferðalaga
Á morgun, miðvikudag, nálgast skil utan af Grænlandshafi og fer þá aftur að hvessa suðvestan- og vestantil á landinu.
Annað kvöld ganga skilin inn á land með allhvassri eða hvassri suðaustanátt og rigningu á sunnan- og vestanverðu landinu. Þar geta skapast varasamar aðstæður til ferðalaga fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind.
Veðrið gengur heldur niður vestantil undir miðnætti en ekki verður langt að bíða næsta óveðurs.
Á fimmtudag nálgast djúp lægð úr suðri og samkvæmt nýjustu spám Veðurstofunnar verður úrhellisrigning á Suðausturlandi og Austfjörðum. Þá má búast við hvassviðri eða stormi víða um land þegar líður á daginn og hvessir enn frekar á vestanverðu landinu um kvöldið.
Veðurstofan beinir því til þeirra sem hyggja á ferðalög að fylgjast vel með veðurspám og hugsanlegum viðvörunum þegar nær dregur.
Vetrarlegt um helgina
Á föstudag dregur úr vindi og úrkomu en jafnframt kólnar í veðri með snjókomu eða éljum. Síðdegis verður hiti víða um eða undir frostmarki.
Útlit er fyrir mun rólegra en kaldara veður um helgina. Búast má við éljum sunnan- og austanlands en lengst af verður þurrt og bjart um landið norðanvert. Enn kólnar í veðri á sunnudag og á mánudag verður bjartviðri, en snjókoma eða slydda suðaustanlands með kvöldinu.