Ása Lind Finnbogadóttir, framhaldsskólakennari, gagnrýnir harðlega þá sem telja kynfræðslu í skólum ýta undir klámvæðingu.
Hún telur þvert á móti að efling kynfræðslu sé mikilvægur liður í baráttunni gegn kynferðislegu ofbeldi og að það sé glapræði að vilja takmarka slíka fræðslu. Ása Lind skrifar aðsenda grein sem birtist á Vísi í gærkvöldi undir fyrirsögninni Hver er að klámvæða skólana?
„Alveg merkilegt að fullorðið fólk, sumt ágætlega greint og jafnvel hámenntað telji kynfræðslu í skólum eitt mesta vandamál íslenska skólakerfisins,“ segir hún.
Bendir á greiðan aðgang barna að klámi
Ása Lind bendir á að kynfræðsla um mörk og einkastaði sé aldursmiðuð en engu að síður telji sumir að með henni sé verið að ýta undir klámvæðingu.
„Það vill banna slíka fræðslu af því að þar eru nefnd orð eins og píka og tippi og á ákveðnum aldri er talað um að sjálfsfróun sé eðlileg. Meira að segja líka hjá stelpum.“
Ása Lind bendir á að börn og unglingar nú til dags hafi greiðan aðgang að klámi á netinu. Hún gagnrýnir einnig þá sem draga ályktanir um kynfræðslu yngstu barnanna á grundvelli mynda af verkefnum unglinga þar sem fjallað er um kynlíf á opinskáan hátt.
„Þeir hafa líklegast gleymt eigin unglingsárum þar sem aðalskemmtunin var að ganga fram af fullorðnum og kennurum. Fólk þarf að vera læst á falsfréttir.“
Blanda saman tveimur ólíkum hlutum
Ása Lind gerir einnig athugasemdir við málflutning þeirra sem telja hinseginfræðslu hættulega og segir þá gjarnan blanda henni saman við kynfræðslu. Að hennar mati ber það vott um vanhæfni til að gera greinarmun á tveimur ólíkum hlutum.
„Hinseginleiki snýst ekki um kynlíf. Hinseginleiki snýst um hver maður er og hvern maður vill elska. Hinseginleiki snýst um mennskuna.“
Hún segist orðin þreytt á þeirri hugmynd að hinseginleiki snúist fyrst og fremst um kynlíf og veltir því jafnframt upp hvort afstaða sumra þeirra sem halda þessu fram kunni að endurspegla afneitun á eigin kynverund.
„Er þetta fólk kannski að fela eitthvað eða flýja?“ spyr hún.
Ása Lind vísar til rannsókna á útbreiðslu kynferðislegs ofbeldis gegn börnum og segir að samkvæmt rannsóknum verði fjórða hver kona og áttundi hver karl fyrir alvarlegu kynferðisofbeldi á lífsleiðinni.
Í ljósi þess, og þess mikla magns barnaníðsefnis sem hún segir að finna megi á netinu, furðar hún sig á afstöðu þeirra sem vilja takmarka kynfræðslu í skólum.
„Þá telur þetta fólk vera að vernda börnin með því að meina þeim að læra um mörk og einkastaði? Hvað er að frétta?“
Segir andstæðingana hinar sönnu teprur
Ása Lind snýr í lok pistilsins ásökunum um klámvæðingu skólanna upp á þá sem vilja banna kynfræðslu. Hún kallar þá „hinar sönnu teprur“ og telur að með afstöðu sinni séu þeir í raun að ýta undir hættu á kynferðislegu ofbeldi gegn börnum.
Hún segir að þeir sem börðust gegn kynferðislegu ofbeldi í MeToo-byltingunni og vilja efla kynfræðslu í skólum séu nú sjálfir gerðir að vandamálinu. Að hennar mati er þetta dæmi um frávarp, sem sé vel þekkt fyrirbæri innan sálfræðinnar.
„Fundinn er blóraböggull og vandamálinu varpað yfir á hann í stað þess að horfast í augu við staðreyndir.“
Ása Lind lýkur pistli sínum með afdráttarlausum skilaboðum:
„Eflum kynfræðslu í skólum. Annað er glapræði.“