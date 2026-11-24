Arnar Atli Björnsson lést á gjörgæsludeild Landspítalans þann 19. júní 2026, 24 ára að aldri. Arnar Atli tók eigið líf. Hann átti erfiða ævi, glímdi við alvarlegar geðrænar áskoranir, þurfti mikla og sérhæfða þjónustu og bjó um sex ár í einkareknum búsetuúrræðum fyrir börn með fjölþættan vanda. Aðstandendur hans óskuðu ítrekað eftir aukinni aðstoð með litlum árangri.
Kveikur á RÚV fjallaði nýlega um Arnar Atla í umfjöllun sinni um einkarekin búsetuúrræði fyrir börn með fjölþættan vanda. Í Kastljósi í gærkvöldi var rætt við ömmu hans, Sigrúnu Pálmadóttur, sem Arnar Atli ólst að mestu upp hjá.
Eftir símtal við Arnar Atla kvöldið 18. júní hringdi hún í þjónustukjarnann þar sem hann bjó og óskaði eftir að athugað yrði með hann. Enginn gerði það og 45 mínútum seinna hringdi hún á Neyðarlínuna. Arnar Atli var ekki með lífsmarki þegar viðbragðsaðilar komu á staðinn. Það tókst að hnoða í hann lífi en hann komst aldrei aftur til meðvitundar. Hann lést á Landspítalanum degi síðar.
„Honum var bara haldið gangandi í lungnavélinni þar til þeir voru tilbúnir hjá Svíþjóð að koma og sækja líffærin. Hann hefur bjargað sennilega sex til sjö mannslífum sögðu þeir, með gjöfinni sinni. Sem er yndislegt úr því að hann þurfti að deyja, að þá er það náttúrlega alveg æðislegt að þeir gátu nýtt svona mikið. En ég hefði samt frekar kosið að hann hefði fengið að lifa áfram. Því ég held að hann hafi alveg viljað lifa áfram. Ég held að þetta hafi bara gengið of langt hjá honum.“
Arnar Atli var með einhverfugreiningu, var lagður í einelti og glímdi við alvarlegar geðrænar áskoranir eftir því sem leið á. Arnar Atli var trans. Amma hans segir hann hafa upplifað sig utangátta og óvelkominn. Hann var ítrekað lagður inn á BUGL, Barna og unglingageðdeild, eftir að hafa sýnt af sér alvarlega ofbeldishegðun og segir amma hans að ástandið heima fyrir hafi verið orðið hættulegt. 15 ára flutti hann í Vinabæ, þar sem hann hlaut dóm fyrir líkamárás á starfskonu. Þaðan flutti Arnar Atli í Klettabæ þar sem sat af sér dóminn og bjó til 21 árs aldurs.
„Þetta er eina úrræðið þar sem mér finnst hafa verið hugsað um hans hag og hann mætt hlýju og skilningi,“ segir Sigrún um Klettabæ. Úr Klettabæ flutti hann í Andrastaði, úrræði sem átti að búa hann undir og aðlaga hann út í samfélagið.„Honum leið bara mjög illa þarna. Honum fannst starfsfólkið kuldalegt við sig. Svo fór hann að auka rosalega drykkjuna þarna og dópið.“
Eftir tíðar innlagnir á geðdeild, sumar langar, flutti Arnar Atli í eigin íbúð, með þjónustu hjá þjónustukjarna á vegum Reykjavíkurborgar, sem er ætlaður geðfötluðum. Sigrún lýsir því í viðtalinu hvernig búsetan gekk og hvernig Arnar Atli sökk sífellt dýpra í vanlíðan, neyslu og sjálfsskaða.
Í vor var Arnar Atli í alvarlegu geðrænu ástandi, þar sem hann skaðaði sjálfan sig og var ógnandi við nágranna sinn, lögreglan yfirbugaði hann með rafbyssu og flutti á geðdeild. Sigrún amma hans lýsti því að hún teldi hann of veikan til að fara aftur heim. Allir virtust sammála um að Arnar Atli þyrfti á víðtækri þjónustu að halda og réði ekki við sjálfstæða búsetu. Engin úrræði fengust þó í gegn og Arnar Atli fór heim til sín, þar sem hann tók eigið líf tveimum vikum síðar.
Arnar Atli hugðist segja sögu sína sína í viðtali við Kveik, en lést áður en af því varð.
„Hann vildi fá að segja sögu sína í þeirri von að hann fengi meiri hjálp“. Aðspurð um hvað hann hefði sagt í viðtalinu segir amma hans:
„Ég hugsa að hann hefði bara sagt að honum vantaði meiri félagskap, hann væri í alltof mikilli einveru, hann væri alltaf einn, að það væri einhver með honum sem myndi gera eitthvað með honum. Það var það sem hann þráði.“
Horfa má á viðtalið við Sigrúnu, ömmu Arnars Atla, í heild sinni á RÚV hér.
Ef einstaklingar glíma við sjálfsvígshugsanir er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa samband við Píeta-samtökin sem veita ókeypis ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.