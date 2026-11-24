Um 1.500 sjúklingum sem sótt hafa tannlæknastofu í sænsku borginni Växjö í haust hefur verið boðið að gangast undir sýnatöku til að kanna hvort þeir hafi smitast af HIV eða lifrarbólgu B eða C.
Í ljós hefur komið að tannlæknatæki á stofunni voru í nokkur skipti ekki sótthreinsuð með fullnægjandi hætti.
Sænska blaðið Aftonbladet greinir frá þessu og vísar í fréttatilkynningu frá heilbrigðisyfirvöldum í Kronoberg-héraði.
Í frétt miðilsins kemur fram að ný þvotta- og sótthreinsivél hafi verið tekin í notkun á tannlæknastofunni í haust. Vélin á að þvo, hita, sótthreinsa og þurrka tannlæknatæki.
Í ljós hefur hins vegar komið að í fjögur skipti sleppti vélin fyrstu þremur þrepum hreinsunarferlisins og þurrkaði tækin án þess að þau hefðu verið þrifin eða sótthreinsuð.
Um 1.500 sjúklingar sóttu stofuna á umræddu tímabili og ekki er hægt að rekja hvaða sjúklingar fengu meðferð með óhreinu tækjunum.
Öllum sjúklingunum verður því boðið að gangast undir sýnatöku vegna HIV og lifrarbólgu B og C.
„Við metum smithættuna mjög litla en þar sem við getum ekki útilokað hana með öllu bjóðum við upp á sýnatöku,“ segir Christian Blomkvist, sóttvarnalæknir í Kronoberg-héraði.
Tannlæknastofunni var lokað í sólarhring eftir að upp komst um málið svo hægt væri að þrífa og sótthreinsa tækin. Þá hefur stillingarmöguleikum sótthreinsivélanna verið breytt og eftirlit farið fram til að draga úr hættu á að sambærilegt atvik endurtaki sig.
Ekki hefur verið greint frá neinum staðfestum smitum í tengslum við málið.