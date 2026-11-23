Mikill viðbúnaður var á flugvellinum í Frankfurt í Þýskalandi í gærmorgun eftir að um 40 farþegar um borð í tveimur flugvélum frá Dóminíska lýðveldinu veiktust. Grunur leikur á að nóróveira hafi verið á ferðinni.
Þýska blaðið Bild greinir frá því að fjöldi sjúkraflutningamanna, heilbrigðisstarfsmanna og slökkviliðsmanna hafi verið kallaðir út þegar tilkynning barst um veikindin.
Flugvélarnar voru að koma frá La Romana í Dóminíska lýðveldinu. Eftir lendingu fóru heilbrigðisstarfsmenn um borð og skoðuðu farþegana. Tveir voru fluttir á sjúkrahús til frekari skoðunar.
Athygli vekur að flestir farþeganna í annarri flugvélinni höfðu nýverið lokið 27 daga siglingu með skemmtiferðaskipinu AidaBella, sem kom til hafnar í La Romana aðeins nokkrum klukkustundum fyrir brottför flugvélarinnar.
Þetta hefur vakið grunsemdir um að veikindin kunni að tengjast siglingunni. Ekki hefur þó verið staðfest að nóróveira hafi komið upp um borð í skipinu.
Nóróveira er mjög smitandi og veldur meðal annars uppköstum, niðurgangi og kviðverkjum.