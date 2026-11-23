Bandarískur lýtalæknir hefur verið dæmdur til dauða fyrir að myrða lögmann sem kom að dómsmáli gegn honum. Morðið var framið á lögmannsstofu í Flórída fyrir rúmum þremur árum en lík fórnarlambsins hefur aldrei fundist.
Lýtalæknirinn, Tomasz Kosowski, er 47 ára gamall. Hann var dæmdur til dauða síðastliðinn föstudag eftir að hafa verið fundinn sekur um morð af fyrstu gráðu eftir réttarhöld í september.
Bandaríska tímaritið People greinir frá málinu.
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Fórnarlambið var Stephen Cozzi, lögmaður sem starfaði á lögmannsstofu í Flórída. Hann hvarf sporlaust 21. mars 2023 og leiddi rannsókn lögreglu síðar í ljós að hann hafði verið myrtur á vinnustað sínum.
Fór á salernið og kom aldrei aftur
Samkvæmt fyrri umfjöllun bandarískra fjölmiðla var Cozzi myrtur inni á salerni lögmannsstofunnar. Kosowski flutti síðan lík hans út úr byggingunni og ók með það á brott.
Rannsakendur telja að hann hafi losað sig við líkið í ruslagámi á Everglades-svæðinu í Flórída, sem er þekkt fyrir víðáttumikil votlendi.
Þrátt fyrir umfangsmikla rannsókn hefur lík Cozzi aldrei fundist.
Kosowski hafði áður höfðað einkamál gegn fyrrverandi vinnuveitanda sínum og samstarfsfólki vegna meintra mistaka við reikningagerð. Málið átti rætur að rekja til ársins 2019.
Cozzi var lögmaður þeirra sem Kosowski hafði stefnt og tengdust átök mannanna því þessum dómsmálum.
Blóð og fingraför komu upp um lækninn
Þótt lík lögmannsins fyndist aldrei tókst rannsakendum að afla sönnunargagna sem tengdu Kosowski við morðið.
Samkvæmt gögnum lögreglu fundust fingraför hans í kaffistofu lögmannsstofunnar, á svæði sem almenningur hafði að jafnaði ekki aðgang að.
Við húsleit á heimili hans í Tarpon Springs fannst jafnframt blóð úr Cozzi og önnur sönnunargögn. Kosowski var í kjölfarið ákærður fyrir morðið.
Málið tók síðan óvenjulega stefnu þegar lýtalæknirinn ákvað að verja sig sjálfur fyrir dómi. Hann afþakkaði jafnframt rétt sinn til réttarhalda fyrir kviðdómi og fól þannig dómara einum að skera úr um sekt sína.
Við réttarhöldin hélt Kosowski meðal annars fram að honum hefði verið ómögulegt að lyfta Cozzi, sem vó um 86 kíló, upp í bifreið sína.
Dómarinn Joseph Bulone féllst ekki á málflutning hans og fann hann sekan um morð af fyrstu gráðu þann 23. september síðastliðinn.
Dómarinn ómyrkur í máli
Við dómsuppkvaðningu síðastliðinn föstudag kvað Bulone upp dauðadóm yfir Kosowski.
Samkvæmt CNN sagði dómarinn að Kosowski hefði með gjörðum sínum „fyrirgert rétti sínum til að lifa“.
Málið hefur vakið mikla athygli í Bandaríkjunum, ekki síst vegna þess að morðinginn var menntaður læknir, fórnarlambið lögmaður sem tengdist dómsmáli hans og lík hins myrta hefur aldrei komið í leitirnar.
Þrátt fyrir það taldi dómstóllinn sönnunargögnin nægja til sakfellingar og nú hefur Kosowski hlotið þyngstu refsingu sem lög í Flórída heimila.