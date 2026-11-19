Verkfalli flugmanna hjá FÍA, Félagi íslenskra atvinnuflugmanna, sem átti að hefjast á miðnætti hefur verið frestað.
„Icelandair hefur samþykkt ákvörðun Félags íslenskra atvinnuflugmanna (FÍA) að fresta verkfalli sem átti að hefjast kl. 00:01 á morgun, þann 20. nóvember, um þrjár vikur, eða til 00:01 þann 10. desember 2026. Eftir fund hjá Ríkissáttasemjara í dag sammæltust aðilar um grundvöll fyrir áframhaldandi viðræðum með það að markmiði að ná samningum sem fyrst,“ segir í tilkynningu Icelandair til Kauphallar.