Hjalti Þorkelsson prestur í Kaþólsku kirkjunni og fyrrum skólastjóri Landakotsskóla er látinn, 82 ára að aldri.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kaþólsku kirkjunni á Íslandi.
Þar segir að Hjalti hafi látið á sjúkrahúsinu á Akranesi þann 17. nóvember síðastliðinn.
Hjalti fæddist á Hólmavík 21. desember 1943, og var sonur hjónanna Þorkels Hjaltasonar kennara og Sigríðar Tómasdóttur klæðskera. Hann stundaði nám í Kennaraskóla Íslands og hélt síðan til náms í Heidelberg í Þýskalandi en í tilkynningunni segir að þar hafi Hjalti kynnst Kaþólsku kirkjunni og í kjölfarið tekið kaþólska trú í munkaklaustrinu Neuburg. Hjalti fór í prestnám í Freiburg í Þýskalandi og Róm og tók prestvígslu 23. júlí 1983 í Dómkirkju Krists konungs í Landakoti. Hann þjónaði í Landakoti til ársins 1988 samhliða kennarastörfum í Landakotsskóla, tók svo við embætti sóknarprests Kaþólsku kirkjunnar í Hafnarfirði og sá þar m.a. um byggingu St. Jósefskirkju á Jófríðarstöðum og hafði forgöngu um upphaf safnaðarstarfs kirkjunnar á Suðurnesjum.
Frá 1998 til 2005 var Hjalti skólastjóri Landakotsskóla í Reykjavík. Hann tók síðan við embætti sóknarprests Kaþólsku kirkjunnar á Akureyri þangað til að hann settist í helgan stein árið 2018 í Stykkishólmi og dvaldi þar til æviloka. Segir að lokum í tilkynningu kirkjunnar:
„Við minnumst séra Hjalta með hlýhug og þakklæti og biðjum fyrir honum. Við vottum aðstandendum hans samúð okkar.“