Athygli vakti þegar stjórnendur Hagaskóla sendu forráðamönnum nemenda tölvupóst í gær til að upplýsa um að sést hefði til tveggja starfsmanna kyssast. Fréttir af málinu vöktu nokkra athygli á samfélagsmiðlum þar sem fólk furðaði sig á viðbrögðunum.
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Nú greinir mbl.is frá því að kossaflensið sé talið töluvert grófara en tölvupósturinn gaf til kynna. Hefur miðillinn heimildir fyrir því að myndir og myndskeið af meintum ástarlotum séu nú í dreifingu og að starfsmennirnir hafi verið að stunda kynlíf þar sem nemendur hefðu geta orðið vitni að athæfinu.