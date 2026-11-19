Íslenskur karlmaður á níræðisaldri sem veiktist í flugi á leið frá Tenerife til Keflavíkur í gærkvöldi er látinn. Frá þessu greinir mbl.is.
Hjúkrunarfræðingur var um borð og hlúði að manninum ásamt áhöfn og vegna veikindanna var vélinni lent á Írlandi. Ekki liggur fyrir hvort maðurinn hafi komist undir læknishendur á Írlandi en ferðaskrifstofan Úrval Útsýn, sem skipulagði pakkaferðina, segist enn bíða eftir frekari upplýsingum um málið.
Farþegar og áhöfn vélarinnar þurftu að gista í bænum Shannon í nótt en flogið verður með alla heim til Íslands síðar í dag.