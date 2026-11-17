Hluti Kertsj-brúarinnar, sem tengir Krímskaga við meginland Rússlands, er sagður hafa hrunið í sjóinn eftir umfangsmiklar drónaárásir Úkraínumanna síðasta sólarhringinn.
Rússnesk stjórnvöld hafa staðfest að alvarlegar skemmdir hafi orðið á brúnni. Fjallað er um þetta á vef Sky News.
Mykola Lukashuk, formaður héraðsráðs Dnipropetrovsk í Úkraínu, greindi frá því á Telegram í morgun að annar af tveimur brúarbogum mannvirkisins hefði hrunið í sjóinn. Hann birti jafnframt ljósmynd sem virðist sýna umfangsmiklar skemmdir.
Kertsj-brúin er eitt mikilvægasta samgöngumannvirki Rússa á svæðinu og hefur gegnt lykilhlutverki í tengingum Rússlands við Krímskaga, sem Rússar innlimuðu árið 2014 í trássi við alþjóðalög.
Brúin er um 19 kílómetra löng og um hana fara bæði bílar og lestir. Hún hefur einnig haft hernaðarlega þýðingu fyrir Rússa vegna flutninga á hergögnum til og frá Krímskaga.
Brúin hefur verið eitt helsta stolt Vladimírs Pútíns Rússlandsforseta og er jafnframt áberandi tákn um yfirráð Rússa á Krímskaga.
Samkvæmt Sky News var bæði bíla- og lestarumferð stöðvuð eftir árásirnar. Rússneska samgönguráðuneytið segir að enginn hafi særst í árásunum á brúna sjálfa.
Rússnesk stjórnvöld á Krímskaga greindu hins vegar frá því að tveir hefðu látið lífið í drónaárásum á skaganum í nótt.
Umfangsmiklar árásir á báða bóga hafa einkennt síðasta sólarhring. Rússneska varnarmálaráðuneytið heldur því fram að loftvarnarkerfi landsins hafi grandað yfir 1.400 drónum, þar af yfir 300 sem beint var að höfuðborginni Moskvu.
Á sama tíma gerðu Rússar umfangsmiklar eldflauga- og drónaárásir á úkraínskar borgir, þar á meðal höfuðborgina Kænugarð.