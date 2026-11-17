Öflug og fjölbreytt dómnefnd mun velja þær þrjár konur sem hljóta viðurkenningar FKA á næstu Viðurkenningarhátíð.
Dómnefnd Viðurkenningarhátíðar FKA 2027 hefur verið skipuð og er hún stútfull af krafti, þekkingu og fjölbreyttri reynslu úr íslensku atvinnulífi og samfélaginu. Dómnefndin mun fara yfir tilnefningar og velja þær þrjár konur sem hljóta viðurkenningar FKA á hátíðinni þann 20. janúar 2027. Opið er fyrir tilnefningar til og með 22. nóvember næstkomandi.
„Ég er afar ánægð með dómnefnd Viðurkenningarhátíðar FKA í ár og hlakka til að vinna með þessum öfluga hópi,“ segir Harpa Þrastardóttir, stjórnarkona FKA, eigandi og ráðgjafi hjá Kjarki ráðgjöf og formaður dómnefndar Viðurkenningarhátíðar FKA 2027.
„Hópurinn hefur fjölbreytta reynslu og ólíkan bakgrunn sem mun nýtast vel við að velja konur sem eiga skilið viðurkenningu fyrir framlag sitt. Það er mér bæði ánægja og heiður að leiða þessa vinnu.“
Dómnefnd Viðurkenningarhátíðar FKA 2027
Auk Hörpu Þrastardóttur, formanns dómnefndar, sitja eftirtalin í dómnefndinni, í stafrófsröð:
Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja
Eliza Reid, rithöfundur, meðstofnandi Iceland Writers Retreat og fyrrverandi forsetafrú Íslands
Hjálmar Gíslason, stofnandi og forstjóri GRID
Páll Magnússon, fjölmiðlamaður
Sigríður Ó. Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri Vestfjarðastofu
Sunneva Einarsdóttir, hlaðvarpsstjórnandi og fyrirtækjaeigandi
Hvaða þrjár konur verða heiðraðar á Viðurkenningarhátíð FKA 2027?
Árlega heiðrar Félag kvenna í atvinnulífinu, FKA, konur sem hafa verið fyrirmyndir, sýnt frumkvæði og haft áhrif í íslensku atvinnulífi og samfélaginu. Viðurkenningarhátíð FKA fer fram miðvikudaginn 20. janúar 2027 kl. 17.00 á Hótel Reykjavík Grand. Hátíðin er opin öllum og aðgangur er ókeypis. Á hátíðinni verða tilkynnt nöfn þeirra þriggja kvenna sem hljóta viðurkenningar FKA 2027.
Veittar verða þrjár viðurkenningar:
FKA viðurkenning
Hvatningarviðurkenning FKA
- Þakkarviðurkenning FKA
FKA kallar eftir tilnefningum frá almenningi og atvinnulífinu. Hægt er að tilnefna konur til og með sunnudeginum 22. nóvember 2026.