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Handteknir fyrir líkamsárásir og hótanir

Ragna Gestsdóttir
Ragna Gestsdóttir
Sunnudaginn 15. nóvember 2026 09:20
Myndin tengist fréttinni ekki með beinum hætti. Mynd: Eyþór Árnason

Erill var hjá lögreglunni á næturvaktinni og eru sex vistaðir í fangageymslu hjá stöð 1 eftir nóttina..

Í dagbók lögreglunnar kemur fram að lögreglustöð 1 handtók einn einstakling fyrir líkamsárás, hótanir, brot á lögreglusamþykkt og áfengislögum. Annar var handtekinn fyrir líkamsárásir, hótanir og brot á lögreglusamþykkt.

Tveir ökumenn voru handteknir fyrir fíkniefnaakstra. Annar þeirra jafnframt fyrir söludreifingu fíkniefna og peningaþvætti. Sá fjórði var handtekinn fyrir að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu.

Á lögreglustöð 2 voru þrír ökumenn handteknir fyrir fíkniefnaakstra. Þeir reyndust allir vera sviptir ökurétti.

Tveir ökumenn voru kærðir á lögreglustöð 3, annar fyrir að aka bifreið sviptur ökurétti og hinn fyrir að skilja bifreið sína eftir í lausagangi.

Á lögreglustöð 4 var ökumaður kærður fyrir að aka þannig að ökutæki hans missti veggrip og ökumaður handtekinn fyrir fíkniefnaakstur.

 

Lögreglumál

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