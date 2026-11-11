Tveir þekktir veitingastaðir innsiglaðir í Reykjavík

Tveir þekktir veitingastaðir í Reykjavík, Hamborgarafabrikkan á Höfðatorgi og Hlöllabátar á Bíldshöfða, hafa verið innsiglaðir af lögreglu að beiðni Skattsins.
Vísir greinir frá þessu í dag og hefur lögreglan staðfest að báðum stöðunum hafi verið lokað að beiðni skattyfirvalda. Ekki liggur fyrir hvað varð til þess að óskað var eftir lokununum.
Skatturinn hefur vísað til þagnarskyldu um málefni einstakra skattaðila og þá hefur lögregla ekki veitt upplýsingar um málin.
Á inngangi Hamborgarafabrikkunnar á Höfðatorgi hefur verið komið fyrir handskrifuðum miða þar sem segir að staðurinn sé lokaður vegna bilunar og að opnað verði innan skamms.
Hamborgarafabrikkan hefur verið starfrækt á Höfðatorgi frá árinu 2010. Núverandi eigendur eru Jón Örn Jakobsson og Jónas Thor Helgason, sem á 40 prósenta hlut í rekstrinum.
Lokun staðanna tveggja kemur í kjölfar þess að tilkynnt var á mánudag að Minigarðinum í Skútuvogi hefði verið lokað eftir rúmlega sex ára rekstur. Eigendur staðarins hafa ákveðið að óska eftir gjaldþrotaskiptum á rekstrarfélaginu Munnbitanum ehf.