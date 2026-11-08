Safna fyrir Pálínu sem var sakfelld fyrir meiðyrði gegn Ingó Veðurguð – „Þetta mál snýst ekki bara um Pálínu“

Söfnun er hafin fyrir málskostnaði fyrir Pálínu Helgu Þórarinsdóttur sem var sakfelld fyrir meiðyrði gegn Ingólfi Þórarinssyni, títt nefndum Ingó Veðurguð.
„Hvað kostar ein Facebook-athugasemd?“ segir í auglýsingu um söfnun fyrir Pálínu Helgu Þórarinsdóttur.
Pálína var sakfelld í októberbyrjun í Landsrétti vegna ummæla hennar við deilingu Vísis á frétt á Facebook þann 22. mars árið 2022. Voru ummælin dæmd dauð og ómerk, það er:„„þá í að halda áfram að nauðga og beita ungar konur ofbeldi?“ sem andsvar við athugasemdinni „Áfram Ingó.“
Sjá einnig:
Pálína sakfelld fyrir meiðyrði gegn Ingó Veðurguð
Pálína var dæmd til að greiða Ingó 350 þúsund krónur í miskabætur sem og málskostnað upp á 1,8 milljónir króna. Var þetta viðsnúningur á dómi Héraðsdóms Reykjavíkur sem hafði sýknað hana.
„Styrkjum Pálínu Helgu Þórarinsdóttur í réttarbaráttunni. Þetta mál snýst ekki bara um Pálínu. Það varðar okkur öll. Það snýst um tjáningarfrelsi, réttaröryggi og réttinn til að ræða kynferðisofbeldi í samfélaginu,“ segir í auglýsingunni. „Það þarf ekki að banna fólki að tala til að þagga niður í því. Það er nóg að gera það hættulegt.“