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Segist hafa orðið manninum að bana í sjálfsvörn

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Laugardaginn 7. nóvember 2026 19:10
Atvikið átti sér stað á horni Austurbergs og Hraunbergs í Breiðholti. Mynd: Skjáskot/Já.is.

Maðurinn sem er grunaður um að hafa orðið öðrum manni að bana í Breiðholti um síðustu helgi ber við sjálfsvörn.

RÚV greinir frá þessu og ræðir við Elimar Hauksson lögmann mannsins sem segist reikna með að farið verði á framlengingu gæsluvarðhalds yfir manninum en hann muni andmæla því á grundvelli þess að um nauðvörn hafi verið að ræða.

Maðurinn var ásamt föður sínum úrskurðaður í gæsluvarðhald en faðirinn hefur verið látinn laus. Til átaka kom milli þeirra og tveggja manna utan dyra á horni Hraunbergs og Austurbergs í Breiðholti, en talið er að fjórmenningarnir hafi skömmu áður verið saman á sportbarnum Álfinum, í Hólagerði. Sonurinn stakk báða mennina og lést annar þeirra en hinn særðist illa en er ekki í lífshættu.

Fram kemur í frétt RÚV að atburðarásin hafi náðst á upptöku öryggismyndavélar.

Breiðholt
Manndráp

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