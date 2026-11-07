Segist hafa orðið manninum að bana í sjálfsvörn

Maðurinn sem er grunaður um að hafa orðið öðrum manni að bana í Breiðholti um síðustu helgi ber við sjálfsvörn.
RÚV greinir frá þessu og ræðir við Elimar Hauksson lögmann mannsins sem segist reikna með að farið verði á framlengingu gæsluvarðhalds yfir manninum en hann muni andmæla því á grundvelli þess að um nauðvörn hafi verið að ræða.
Maðurinn var ásamt föður sínum úrskurðaður í gæsluvarðhald en faðirinn hefur verið látinn laus. Til átaka kom milli þeirra og tveggja manna utan dyra á horni Hraunbergs og Austurbergs í Breiðholti, en talið er að fjórmenningarnir hafi skömmu áður verið saman á sportbarnum Álfinum, í Hólagerði. Sonurinn stakk báða mennina og lést annar þeirra en hinn særðist illa en er ekki í lífshættu.
Fram kemur í frétt RÚV að atburðarásin hafi náðst á upptöku öryggismyndavélar.