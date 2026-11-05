Viðreisn og Miðflokkurinn í Kópavogi gagnrýndu aðgerðir Ingu sem fékk þá stuðning úr óvæntri átt

Fulltrúar Viðreisnar í menntaráði Kópavogs gagnrýna þær breytingar sem Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra hefur látið gera á námsmatskvarða fyrir 10. bekk grunnskóla. Segja fulltrúarnir að breytingarnar séu enn ekki nógu vel útfærðar og hafi skapað óvissu meðal kennara, skólastjórnenda og nemenda. Lögðu fulltrúar Viðreisnar fram tillögu, sem fulltrúi Miðflokksins tók undir, um að skorað yrði á Ingu að fresta innleiðingu breytinganna, en fulltrúar meirihlutaflokkanna í ráðinu, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, lögðust gegn tillögunni en gagnrýndu þó ýmislegt við stöðu þessa málaflokks.
Breytingarnar sem ráðherrann hefur látið ráðast í snúa að því, í stuttu máli, að frá og með þessu skólaári verði lokaeinkunnir nemenda í 10. bekk gefnar í tölustöfum, frá 4-10, í stað bókstafa. Breytingarnar hafa verið gagnrýndar m.a. fyrir skamman fyrirvara, en þær voru kynntar í síðasta mánuði, og fyrir að vera ekki nógu skýrar. Inga hefur sagt að gagnrýnin sé skiljanleg en samt stormur í vatnsglasi og hefur hafnað því að fresta breytingunum og því eiga nemendur sem ljúka grunnskóla næsta vor að fá lokaeinkunni samkvæmt nýja kvarðanum.
Áskorun
Á fundi menntaráðs Kópavogs á þriðjudag, lögðu fulltrúar Viðreisnar, Bryndís Rut Logadóttir og María Ellen Steingrímsdóttir, fram tillögu um að menntaráð Kópavogsbæjar skori á mennta- og barnamálaráðherra að fresta innleiðingu hins nýja námsmatskvarða þannig að hann verði ekki lagður til grundvallar lokamati nemenda í 10. bekk vorið 2027. Endanleg útfærsla á námsmatskvarða liggi ekki fyrir og sé það ófaglegt að ráðast í svo viõamiklar breytingar þegar enn ríki óvissa um útfærslu.
Markmiðið með nýjum námsmatskvarða hafi verið að gera matskvarðann samræmdari og stuðla þannig að auknu jafnrӕðі í einkunnagjöf á milli skóla. Þegar endanleg útfærsla liggi ekki fyrir sé hætta á að óvissan leiði til misræmis í einkunnagjöf, þvert á markmið breytinganna. Slíkt misræmi geti haft alvarlegar afleiðingar fyrir þá nemendur sem útskrifist úr grunnskóla nú í vor, enda sé hætta á að þeir sitji ekki við sama borð þegar komi að lokamati og inngöngu í framhaldsskóla. Tillagan um þessa áskorun snúist fyrst og fremst um að tryggja hagsmuni nemenda í grunnskólum Kópavogs og að námsmat þeirra byggist á skýrum, samræmdum og faglegum forsendum.
Ævar Örn Jóhannesson varaáheyrnarfulltrúi Miðflokksins í menntaráði lýsti í bókun yfir stuðningi við tillögu Viðreisnar.
Andstæðingar en samt ekki
Fulltrúar meirihlutans, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, í menntaráði andmæltu tillögunni hins vegar í bókun sinni en eins og vel kunnugt er eru flokksfélagar þeirra á Alþingi í stjórnarandstöðu. Segir í bókuninni að samtöl við nemendur, foreldra, skólastjórnendur og kennara í Kópavogi staðfesti að undirbúningur og kynningu ríkisstjórnarinnar á nýjum einkunnakvarða hafi verið ófullnægjandi og að skólarnir hafi ekki fengið nægan stuõning võ innleiðingu hans. Meirihlutinn geri alvarlega athugasemd við það.
Þó sé tölukvarði skref í rétta átt. Hann auki gagnsæi og samræmi betur mat á frammistöðu og framvindu nemenda en bókstafakvarðinn, sem hafi sætt harðri gagnrýni. Kópavogur hafi unnið að samræmingu einkunnagjafar til að tryggja réttlátari niðurstöðu fyrir nemendur. Margir skólar séu langt komnir og frestun muni auka óvissu, ekki síst hjá nemendum sem útskrifist í vor. Vinna skólanna í Kópavogi samræmist frekar ákalli samfélagsins um breytingar en tillaga Viðreisnar. Rót vandans liggi í annmörkum aðalnámskrár og í því hvernig námsárangur sé metinn. Nýr kvarði leysi það ekki einn og sér, en sé skárri kostur en sá gamli.
Meirihlutinn segist hafa fullan skilning á áhyggjum foreldra og nemenda í 10. bekk og kalli því eftir tafarlausum, auknum stuðningi mennta- og barnamálaráðuneytisins við innleiðinguna. Nauðsynlegt sé að bæta úr annmörkum, ekki að snúa við í miðju ferli.
Óskiljanlegt
Ævar Örn, fulltrúi Miðflokksins, lagði þá fram nýja bókun þar sem hann sagði þessa niðurstöðu meirihlutans óskiljanlega en kæmi þó kannski ekki á óvart í ljósi þess að meirihlutinn hafi staðið fyrir fordæmalausri spjaldtölvuvæðingu grunnskólanna sem Ævar Örn telur hluta af orsök versnandi námsárangurs barna í bæjarfélaginu.
Bryndís Rut og María Ellen, fulltrúar Viðreisnar, lögðu þá fram bókun þar sem þær sögðu skjóta skökku við að meirihlutinn viðurkenndi verulega annmarka á undirbúningi og skort á stuðningi við skólana, en teldi á sama tíma óábyrgt að fresta innleiðingunni. Ágreiningurinn snerist um tímasetningu innleiðingarinnar. Það að margir skólar væru langt komnir í undirbúningi tryggði ekki að allir skólar gæti beitt nýjum kvarða með sambærilegum hætti. Ákall samfélagsins væri um aukið gagnsæi og samræmi í námsmati, ekki óvissu, ófullnægjandi undirbúning og hættu á að nemendur sætu ekki við sama borð við lok grunnskólagöngu.
Björn Þór Rögnvaldsson fulltrúi Samfylkingarinnar í menntaráði bætti við bókun þar sem hann lagði áherslu á að það væri á ábyrgð meirihlutans að sjá til þess að nægur undirbúningur og stuðningur við innleiðingu nýja einkunnakvarðans væri til staðar.
Meirihlutinn svaraði þessum bókunum minnihlutans með því að hann væri að skila í auðu máli en breyting í tölukvarða væri skref í rétta átt. Meirihlutinn ítrekaði síðan ákall sitt um tafarlausan aukinn stuðning við innleiðingu og undirstrikaði alvarlegar athugasemdir við framkvæmd ríkisstjórnarinnar.
Viðreisn átti síðasta orðið í þessum gagnkvæmu bókunum og sagði meirihlutinn slá úr og í. Aukinn stuðningur væri mikilvægur en dygði ekki einn og sér á meðan óvissa ríkti um hvort skólarnir gætu beitt nýjum kvarða á sömu forsendum. Frestun væri rétta leiðin til að tryggja fagleg vinnubrögð og bregðast við ákalli samfélagsins. Tillaga Viðreisnar snerist ekki um að hafna breytingunum heldur um að gera þær rétt og að tryggja jafnræði nemenda áður en breytingarnar taki gildi.
Þessi orð sannfærðu hins vegar ekki fulltrúar meirihlutans sem höfnuðu tillögunni.