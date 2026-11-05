Þrjátíu ár frá slysinu sem hafði afdrifaríkar afleiðingar fyrir Guðmund Inga

Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi ráðherra og þingmaður utan flokka, rifjaði upp alvarlegt umferðarslys sem hann lenti í fyrir nákvæmlega 30 árum þegar hann tók til máls undir liðnum störf þingsins á Alþingi í gær.
Í ræðu sinni gagnrýndi hann harðlega skaðabótalögin og hversu erfitt fólk sem verður fyrir líkamstjóni geti átt með að sækja rétt sinn gagnvart tryggingafélögum.
„Í dag eru liðin 30 ár síðan ég lenti í umferðarslysi, slysi sem leiddi ásamt öðrum slysum til aðgerða á hálsi og mjóbaki,“ sagði Guðmundur Ingi í upphafi ræðu sinnar.
Hann sagði að þótt fólk væri tryggt væri langt í frá sjálfgefið að það fengi tjón sitt bætt. „Ef þú ert tryggður þá færðu það bætt — nei, það er ekki rétt,“ sagði hann og bætti við að oft þyrfti að leita til dómstóla og sækja um gjafsókn til að standa straum af kostnaði við málaferli gegn tryggingafélögum.
Jafn líklegt að vinna fyrsta vinning í lottói
Guðmundur Ingi fór ekki leynt með óánægju sína með það hversu erfitt hann teldi að fá gjafsókn.
„Ég held að það sé jafn líklegt að ég fái fyrsta vinning í lottói og að ég fái gjafsókn. Ég er alveg sannfærður um að það eru meiri líkur í mínum tilfellum á að fá fyrsta vinning í lottói heldur en á að fá gjafsókn.“
Hann benti á að tekjumörk vegna gjafsóknar væru rúmlega 5,2 milljónir króna á ári fyrir einstakling og tæplega 7,9 milljónir fyrir hjón eða sambúðarfólk. Það jafngilti um 655 þúsund krónum á mánuði fyrir hjón, fyrir skatt.
Að hans mati væru þessi mörk allt of lág og útilokuðu stóran hóp fólks frá því að fá fjárhagslega aðstoð til að leita réttar síns.
Segir lögin föst á síðustu öld
Guðmundur Ingi gagnrýndi einnig að skaðabótalögin hefðu ekki fylgt launaþróun undanfarinna áratuga. Hann vísaði til nýlegs hæstaréttarmáls þar sem fjallað var um útreikning bóta og sagði að fjárhæð sem metin hefði verið á um 3,4 milljónir króna hefði verið um 6,7 milljónir ef viðmiðið hefði fylgt launaþróun.
„Skaðabótalögin eru úrelt og tryggja á engan hátt lengur tjónþola fullar bætur fyrir líkamstjón,“ sagði hann.
Hann tók undir sjónarmið lögmanna um að tímabært væri að Alþingi endurskoðaði skaðabótalögin og sagði jafnframt nauðsynlegt að breyta reglum um gjafsókn.
Að lokum beindi Guðmundur Ingi orðum sínum að ríkisstjórninni og kallaði eftir aðgerðum.
„Ríkisstjórnir undanfarinna áratuga gerðu ekkert. Hvers vegna? Núverandi ríkisstjórn mun breyta því. Erum við ekki sammála um það?“