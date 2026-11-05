Þórunn biður Íslendinga af taílenskum uppruna afsökunar á ummælunum

Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis og þingmaður Samfylkingarinnar, biður Íslendinga af taílenskum uppruna afsökunar á ummælum sínum um að Reykjavík væri að verða eins og Bangkok norðursins vegna tíðra vændiskaupa íslenskra fjölskyldufeðra.
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„Við þekkjum ekki alltaf umfangið en okkur er sagt að á hverjum tíma séu tugir tilboða í Reykjavík og úti á landi um vændi. Fólk er flutt til landsins til þess að stunda vændi, það sé mjög skipulagt. Ég hef heyrt að Reykjavík sé að verða eins og Bangkok norðursins, það er mjög auðvelt að nálgast vændi,“ sagði Þórunn í viðtali á Bylgjunni í morgun.
Þórunn hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna málsins: „Ég hef fengið ábendingar um að orð mín í viðtali á Bylgjunni í morgun um höfuðborg Tælands og vændi í Reykjavík hafi hitt fólk hér á landi illa fyrir,“ segir hún.
„Ég skil að þau hafi sært Íslendinga af Tælenskum uppruna og þau sem tengjast landinu sterkum böndum. Mig langar að biðja ykkur afsökunar á þeim. Þetta var óvarlegt af mér.
Með þessum orðum var að sjálfsögðu ekki verið að vísa til allra íbúa Tælands, ekki frekar en umræður um ítölsku mafíuna vísa til allra Ítala. En ég skil að orðin særi og mér þykir það miður.“