Systkini deildu um arf eftir að faðir þeirra hafði freistað þess að gera soninn arflausan

Erfðadeilur systkina enduðu fyrir Landsrétti eftir að faðir þeirra hafði reynt að gera son sinn arflausan.
Faðirinn átti fasteign með áhvílandi veðláni. Hann gerði erfðaskrá árið 2019 þar sem hann sagðist arfleifa dóttur sína að þriðjungi eigna sinna til viðbótar við skylduarf. Tók hann fram að þarna væri um skýran og ótvíræðan vilja sinn að ræða. Með yfirlýsingu í janúar 2023 sagði faðirinn að það væri hans einlægi vilji að dóttir hans fengi allan arf eftir hann. Hún hefði ein barna hans annast hann og verið honum til halds og trausts í meira en áratug. Á sama tíma hefði hann verið í litlu sem engu sambandi við son sinn og stjúpson. Því hafi hann ákveðið að greiða dóttur sinni út fasteignina sem fyrirframgreiddan arf og sagðist hann gera sér fyllilega grein fyrir því að þannig fengi dóttirin meira af hans eignum en ef arfinum væri skipt eftir að hann væri dáinn.
„Er það og minn vilji“
Fékk dóttirin 54,47 prósenta eignarhlut í fasteigninni í fyrirframgreiddan arf. Eftir að faðirinn lést var skipstjóri skipaður yfir dánarbúið. Ekki var um miklar eignir að ræða aðrar en fasteignina sem sumarið 2024 var metin á 107 milljónir og hvíldi þá á henni veðlán sem nam um 35 milljónum.
Dóttirin vildi meina að lánið ætti alfarið að dragast frá hreinni eign dánarbúsins, þ.e. frá þeim 45,53 prósentum sem faðirinn átti enn í eigninni eftir að hafa gefið dóttur sinni restina í fyrirframgreidda arfinn. Hennar eignarhluti væri skuldlaus enda hefði hún ekki skrifað undir nokkurt skjal þar sem hún gengist í ábyrgð fyrir 54,47 prósent lánsins.
Sonurinn mótmælti þessu. Lánið væri tryggt með veði í eigninni í heild. Systir hans gæti ekki tekið sinn eignarhlut skuldlausan út á kostnað dánarbúsins.
Bæði héraðsdómur og Landsréttur tóku undir með syninum. Veðréttur fylgi þeirri eign sem hann hvílir á og hvorki í erfðaskiptayfirlýsingu vegna fyrirframgreidda arfsins né í öðrum gögnum kæmi fram að dóttirin hefði átt að fá eignarhlutann skuldlausan eða að lánið ætti eftir yfirfærsluna aðeins að hvíla á þeim hluta sem faðir hennar hélt eftir.
Viljayfirlýsing föðurins um að dóttir hans ætti að taka allan arf nægði ekki til að færa veðskuldina alfarið yfir á dánarbúið. Dóttirin hefði tekið við eignarhlutanum ásamt þeim kvöðum sem á honum hvíldu.
Niðurstaðan var því sú að dóttirin heldur sínum 54,47 prósenta eignarhluta en við uppgjör gagnvart dánarbúinu verður að draga frá honum samsvarandi hluta veðskuldarinnar, miðað við stöðu hennar við andlát föðurins. Landsréttur tók sérstaklega fram að með þessu væri dóttirin ekki gerð persónulega ábyrg fyrir láninu gagnvart lánveitanda.
Hins vegar þarf bróðirinn ekki að sæta því að allt lánið verði dregið frá þeim eignarhluta sem rann inn í dánarbúið.