Russell Brand sakfelldur fyrir nauðgun - „Óhjákvæmilega langur fangelsisdómur“

Russell Brand, breski uppistandarinn og aktívistinn, hefur verið dæmdur fyrir nauðgun og kynferðisbrot. Lengd dómsins verður uppkveðin á mánudag.
Breska ríkisútvarpið BBC greinir frá þessu.
Hinn 51 árs gamli Brand, sem hefur verið áberandi fyrir baráttu sína gegn covid bólusetningum, var dæmdur fyrir eitt tilfelli nauðgunar og þrjú tilfelli annarra kynferðisbrota í dómstól í Southwark í Lundúnum í dag.
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Russell Brand ákærður fyrir nauðgun
Nafnleynd hvílir yfir fórnarlömbum Brand en alls höfðu sex konur kært hann fyrir kynferðisbrot. Elstu brotin ná aftur til ársins 1999.
„Þú hefur verið sakfelldur fyrir fjölda brota, þar á meðal nauðgun. Afleiðingin af því er óhjákvæmilega langur fangelsisdómur,“ sagði Joel Bennathan, dómari í málinu.
Breska lögreglan fagnar niðurstöðunni. Aðstoðaryfirlögregluþjónninn Andy Furphy segir í samtali við BBC að niðurstaðan skýrist fyrst og fremst á hugrekki þeirra kvenna sem stigu fram og kærðu leikarann fyrir það sem hann gerði þeim. Þessar konur þurftu að þola erfiða fjölmiðlaumfjöllun og að rifja upp erfið áföll.
„Án þeirra hefði ekkert af þessu verið mögulegt. Brand notaði áhrif sín, stöðu og frægð til að notfæra sér og kynferðislega misnota konu. Með aukinni frægð jókst eins heimtufrekja hans. Ég vona að sakfellingin komi þeim skilaboðum skýrt á framfæri að enginn er yfir lögin hafinn, sama hversu frægir eða valdamiklir þeir eru.“
Blaðamenn voru viðstaddir þegar dómurinn var kveðinn upp. Leikarinn hafi ekki sýnt nein viðbrögð. Hann starði upp í loftið rétt áður en formaður kviðdóms tók til máls. Eiginkona hans hafi verið rauð í framan. Hún blikkaði svo þegar ljóst var að Brand væri sekur. Eiginmaður hennar sat sem frosinn en lokaði augunum þegar hann var sakfelldur fyrir nauðgun.
BBC greinir frá því að leikarinn sé grunaður um tvær nauðganir til viðbótar, en þau mál eru enn á rannsóknarstigi.