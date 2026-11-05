Reiddist fimm ára dreng og framdi hryllilegan glæp – Tekinn af lífi í morgun

Bandaríkjamaðurinn Jeffrey Weisheit, 50 ára, var tekinn af lífi í Indiana-ríki snemma í morgun. Weisheit var dæmdur til dauða fyrir að hafa myrt tvö ung börn þáverandi kærustu sinnar árið 2010.
Weisheit kveikti í húsi þar sem börnin voru stödd og skildi þau eftir inni í logandi húsinu. Krufning leiddi síðar í ljós að þau voru enn á lífi þegar eldurinn kviknaði.
Weisheit var tekinn af lífi með banvænni sprautu í ríkisfangelsinu í Michigan City. Hann var úrskurðaður látinn klukkan 00:45 að staðartíma og kaus að tjá sig ekki áður en aftakan hófst.
Aftakan fór fram þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir lögmanna hans til að fá henni frestað. Höfðu þeir áhyggjur af gæðum lyfsins sem átti að nota, en að sögn bandarískra fjölmiðla hafnaði Hæstiréttur Indiana síðustu kröfunni með þremur atkvæðum gegn tveimur.
Reiddist þegar drengurinn vildi ekki fara að sofa
Morðin voru framin að kvöldi 9. apríl 2010 þegar Weisheit gætti Alyssu Lynch, átta ára, og fimm ára bróður hennar, Caleb Lynch. Móðir barnanna, Lisa Lynch, var þá við vinnu á næturvakt.
Samkvæmt dómsgögnum varð Weisheit æfur af reiði þegar Caleb neitaði að fara að sofa. Hann batt hendur og fætur drengsins saman fyrir aftan bak, tróð handklæði upp í munn hans og festi það með límbandi. Þá kom hann neyðarblysum fyrir í nærbuxum drengsins og í kringum líkama hans.
Snemma næsta morgun komu slökkviliðsmenn að húsinu, sem var þá alelda. Bæði börnin fundust látin inni í húsinu. Krufning leiddi í ljós að þau höfðu látist af völdum reykeitrunar.
Weisheit flúði af vettvangi en lögregla hafði að lokum uppi á honum í Kentucky, um 320 kílómetra frá heimilinu.
Hann var sakfelldur fyrir morðin árið 2013 og dæmdur til dauða. Upphaflega átti aftakan að fara fram árið 2014 en henni var ítrekað frestað.
„Þögnin sem tók við af hlátri þeirra var ærandi“
Lisa Lynch, móðir barnanna, kom fyrir náðunarnefnd Indiana í síðasta mánuði og lýsti þar þeirri óbærilegu sorg sem hún hefur búið við undanfarin sextán ár.
Hún hvatti nefndina til að hafna beiðni Weisheits um náðun og sagði mikilvægt að börnin hennar gleymdust ekki.
„Alyssa og Caleb eru ekki bara nöfn í málsskjölum, dagsetningar í opinberum gögnum eða ljósmyndir í sönnunargagnakassa. Þau voru björt, ástrík og lifandi börn sem voru mér og fjölskyldu minni allt,“ sagði Lisa.
Hún lýsti Alyssu sem gáfaðri og skapandi stúlku sem elskaði að teikna og lesa. Caleb hefði verið ljúfur og ástríkur drengur sem elti stóru systur sína hvert sem hún fór og hafði óendanlega gaman af lestum.
„Þögnin sem tók við af hlátri þeirra var ærandi,“ sagði hún.
Lisa lýsti því jafnframt hvernig hún hefði verið svipt tækifærinu til að fylgjast með börnunum vaxa úr grasi.
Lýsti yfir iðrun
Weisheit hafði sjálfur komið fyrir náðunarnefndina nokkrum dögum áður og lýst yfir iðrun.
„Mér líður hræðilega yfir því að hafa tekið líf Alyssu og Calebs. Það er engin afsökun eða skýring á því sem ég gerði,“ sagði hann.
„Ég hugsa um þau á hverjum degi. Ég myndi gefa hvað sem er til að geta breytt því sem gerðist.“