Meirihlutinn í Reykjanesbæ verulega ósáttur við tíðar fyrirspurnir minnihlutans - Segja um faraldur að ræða sem leggist á herðar starfsfólks

Meirihluti Sjálfstæðisflokks og Miðflokks í bæjarstjórn Reykjanesbæjar gagnrýnir harðlega minnihluta Framsóknar og Samfylkingar fyrir tíðar fyrirspurnir um ýmis mál. Segir meirihlutinn fyrirspurnirnar of margar sem bitni á starfsfólki bæjarins sem þurfi að leggja þeim mun meiri vinnu á sig til að svara þeim. Vill meirihlutinn meina að minnihlutinn eigi að skoða hvort hann geti ekki fengið þær upplýsingar sem hann vanhagi um með fljótlegri og einfaldari leiðum en að leggja fram skriflega fyrirspurn. Minnihlutinn veitti takmörkuð andsvör við þessari gagnrýni meirihlutans.
Þetta kemur fram í bókun meirihlutans sem lögð var fram á fundi bæjarstjórnar á þriðjudag í kjölfar svars við fyrirspurn Guðnýjar Birnu Guðmundsdóttur oddvita Samfylkingarinnar, sem lögð var fram á fundi bæjarstjórnar 20. október síðastliðins. Spurði Guðný Birna hvort hagræðingarhópur sem meirihlutinn skipaði færi með ákvarðanavald um einstök verkefni og jafnvel vinnustaði og starfsfólk bæjarins, án aðkomu bæjarráðs. Spurði hún einnig hvort bæjarstjórinn Vilhjálmur Árnason hefði falið þessu starfsfólki Sjálfstæðisflokksins að taka pólitískar ákvarðanir um sveitarfélagið.
Í svarinu er því vísað alfarið á bug að hagræðingarhópnum, þar sem er meðal annars fólk sem var sérstaklega ráðið til þess að sitja í honum, hefði verið falin slík völd. Því er einnig hafnað að umræddur hópur samanstandi af starfsfólki Sjálfstæðisflokksins og óskað er eftir að Guðný Birna útskýrði þessi orð sín. Hún hafði hins vegar boðað forföll á bæjarstjórnarfundinum og því sat varabæjarfulltrúi fyrir hana:
„Meirihlutinn harmar hvernig bæjarfulltrúinn talar um starfsmenn bæjarins og hvetur bæjarstjórn alla til að koma fram við starfsfólk okkar af virðingu, eins og nánast allir bæjarfulltrúar gera alla jafna.“
Fyrirspurnir
Meirihlutinn lagði síðan fram bókun þar sem lýst er yfir mikilli óánægju með fyrirspurnir minnihlutans.
Segir í bókuninni að skjaladeild Reykjanesbæjar hafi tekið saman upplýsingar um fjölda fyrirspurna og spurninga minnihlutans í bæjarstjórn, bæjarráði og fagráðum á tímabilinu júní til október 2026, samanborið við sama tímabil árið 2022:
„Vægast sagt benda niðurstöðurnar til þess að nokkurs konar fyrirspurnarfaraldur sé á ferðinni hjá ákveðnum aðilum, sem minnir helst á vinnubrögð Pírata á Alþingi fyrir fáeinum árum.“
Á fyrstu fimm mánuðum yfirstandandi kjörtímabils hafi verið lagðar fram 19 fyrirspurnir með samtals 76 spurningum, samanborið við tvær fyrirspurnir með níu spurningum á sama tímabili árið 2022. Fyrirspurnum hafi því fjölgað um 850 prósent og einstökum spurningum um rúmlega 744 prósent:
„Hér er einfaldlega um sláandi tölfræði að ræða og getur aðeins verið útskýrð af pólitískum hvötum.“
Starfsmenn
Segir meirihlutinn að þessi mikla fjölgun fyrirspurna hafi í för með sér verulegt viðbótarálag á starfsmenn sveitarfélagsins. Að baki skriflegum svörum liggi oft umfangsmikil vinna við upplýsingaöflun, samantektir, útreikninga og yfirferð gagna. Sá tími sé ekki ótakmörkuð auðlind og fari óhjákvæmilega frá öðrum verkefnum sem starfsfólki sveitarfélagsins sé ætlað að sinna í þágu bæjarbúa.
Ekki liggi fyrir heildstætt yfirlit yfir þann tíma og kostnað sem farið hafi í að svara fyrirspurnum kjörinna fulltrúa, en ætla megi að kostnaðurinn sé umtalsverður.
Meirihlutinn segist því leggja til að hér eftir verði haldið sérstaklega utan um þann vinnutíma sem fari í að svara formlegum fyrirspurnum kjörinna fulltrúa, sama hvort um sé að ræða kjörna fulltrúa frá meirihluta eða minnihluta. Samhliða birtingu svara verði birt yfirlit yfir þann tíma sem farið hafi í undirbúning þeirra og áætlaðan launakostnað sem af því hljótist, enda eigi skattgreiðendur rétt á að vita hvernig fjármunum þeirra er varið.
Segir að lokum í bókuninni:
„Meirihlutinn leggur ríka áherslu á gagnsæi í stjórnsýslu Reykjanesbæjar og virðir mikilvægan rétt minnihlutans til upplýsingaöflunar og lýðræðislegs aðhalds. Meirihlutinn telur eðlilegt að minnihlutinn velti því fyrir sér hvort allar þær fyrirspurnir sem lagðar eru fram kalli á umfangsmikla skriflega úrvinnslu eða hvort afla megi hluta upplýsinganna með einfaldari hætti.“
Litlar mótbárur
Eftir að Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri og oddviti Sjálfstæðisflokksins las upp bókunina bað Hjörtur Magnús Guðbjartsson bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar um orðið:
„Þetta var áhugaverð tölfræði svo ekki sé annað sagt.“
Þakkaði hann því næst fyrir svörin við fyrirspurninni og annarri fyrirspurn, sem lögð voru fram á fundinum. Minnti hann einnig á að Guðný Birna væri ekki viðstödd til að svara þeim spurningum sem meirihlutinn beindi til hennar.
Því er vart hægt að segja að Hjörtur hafi hreyft miklum andmælum við harðri gagnrýni meirihlutans í garð fyrirspurna minnihlutans.
Kristján Pétur Kristjánsson bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins kom þá upp í pontu og velti fyrir sér, í ljósi þess að meirihlutinn hafði tekið við völdum í júní síðastliðnum og þess að fulltrúar í minnihlutanum hafi verið í meirihluta áður, hvort fyrri meirihluti hafi verið svona illa upplýstur.