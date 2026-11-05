Egill furðar sig á hvað vaki fyrir Morgunblaðinu: „Þetta er eitt það ljótasta sem ég hef séð í fréttum á Íslandi“

Fjölmiðlamaðurinn Egill Helgason veltir fyrir sér hvað vaki fyrir blaðamönnum Morgunblaðsins með myndbirtingu við frétt sem birtist í blaðinu í dag fimmtudag, en þá daga er Morgunblaðið í frídreifingu inn á flest heimili landsins.
„Þetta er eitt það ljótasta sem ég hef séð í fréttum á Íslandi. Þarna er fjallað um fólk af erlendum uppruna sem þiggur aðstoð frá Reykjavíkurborg. Það fólk kemur frá ýmsum þjóðum,“
segir Egill í færslu sinni.
Með fréttinni í blaðinu er birt mynd Morgunblaðsins af ónafngreindri palestínskri konu með myndatextanum: Palestínumenn hafa látið til sín taka í mótmælum hér á landi.
Segist Egill hafa leitað sér upplýsinga um hver konan sé:
„Mér er tjáð að hún sé einstæð móðir, hörkudugleg, vinni sín störf af trúmennsku og hafi náð góðum tökum á íslensku. Hvað vakir fyrir mönnum að birta svona?“
Fréttin og myndin birtist eins og áður sagði í blaði dagsins, og jafnframt á vef Mbl.is í dag kl. 6. Fréttin var uppfærð kl. 9.37, myndin tekin út og í staðinn birt mynd af Ráðhúsi Reykjavíkur. Myndin af konunni er hins vegar enn við deilingu fréttarinnar á Facebook-síðu Morgunblaðsins.
Í frétt Morgunblaðsins sem fjallar um heildarútgjöld Reykjavíkurborgar vegna fjárhagsaðstoðar til einstaklinga á síðasta ári, kemur fram að heildarupphæðin var 3.429 milljónir króna. Er það lækkun um 669 milljónir frá árinu 2024.
Um er að ræða svar velferðarsviðs borgarinnar við fyrirspurn Helga Áss Grétarssonar, varaborgarfulltrúa Miðflokksins, sem á sæti í velferðarráði.
Alls nutu 3.408 einstaklingar fjárhagsaðstoðar í fyrra. Fjölmennasti hópurinn, 44,3% eða 1.509 einstaklingar voru íslenskir. Aðrir eru af erlendu bergi brotnir og flestir þeirra frá Úkraínu, 790 einstaklingar.
Palestínumenn koma næstir, 206 einstaklingar eða 6% þeirra sem fengu styrki.