Býðst til að stíga til hliðar að uppfulltu einu skilyrði

Brynjar Karl Sigurðsson yfirþjálfari hjá körfuboltafélaginu Aþenu og einn helsti forvígismaður félagsins hefur boðist til að hætta öllum afskiptum af íþróttaþjálfun barna í íþróttahúsinu í Austurbergi, gegn því að borgarstjóri Reykjavíkur eða formaður íþrótta- og útilífsráðs mæti honum í umræðu, um málefni félagsins, á opinberum vettvangi.
Eins og kunnugt er hefur Brynjar Karl deilt í töluverðan tíma við borgaryfirvöld um málefni Aþenu. Hefur hann undanfarið gagnrýnt harðlega Bjarna Guðjónsson, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og formann íþrótta- og útilífsráðs. Er tilefni þeirrar gagnrýni einna helst uppsögn á samningi við Aþenu um rekstur íþróttahússins í Austurbergi í Breiðholti. Hefur Bjarni hins vegar vísað gagnrýninni á bug og sagt að eftir sem áður verði Aþenu tryggðir æfingatímar í húsinu.
Í nýrri Facebook-færslu skrifar Brynjar Karl:
„Stundum er raunveruleikinn ótrúlegri en ævintýrið. Ég gæti hugsanlega verið að biðja ykkur um að deila Facebook-færslu fyrir Aþenukrakkana okkar og börninn í Breiðholti – 111 RVK í síðasta sinn. Því ég ætla að gera borgarstjóra Reykjavíkur og Bjarna Guðjónssyni tilboð sem þau gætu átt erfitt með að hafna. Ef annað þeirra treystir sér til að setjast loksins niður með mér í opna, opinbera umræðu um mál Aþenu, þar sem almenningur fær að heyra rök beggja aðila, skulu vinir mínir og ég hætta öllum afskiptum af íþróttaþjálfun barna í íþh. Austurbergi, ef þau óska þess.“
„Ef ég hefði ekkert að fela, þá veit ég hvað ég myndi gera. Það hlýtur að vera tilboð sem ekki er hægt að hafna.“