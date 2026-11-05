Brynja varar við sameiningu leikskólana – „Eru íbúar almennt meðvitaðir um það hversu slæmar raka- og mygluskemmdirnar á Hlíð hafa verið sl. ár?

Móðir barns á leikskólanum Hlaðhömrum gagnrýnir harðlega ákvörðun Mosfellsbæjar um að rífa skólann og sameina hann við ungbarnaleikskólann Hlið. Vitað sé af miklum mygluskemmdum í Hlíð.
„Er Mosfellsbær að spara aurinn en henda krónunni?“ segir Brynja Liv Bragadóttir, móðir barns á leikskólanum Hlaðhömrum í Mosfellsbæ, í aðsendri grein á Vísi.
Bæjarráð Mosfellsbæjar hefur ákveðið að rífa núverandi húsnæði Hlaðhamra við Vefarastræti 2-6 og nýtt húsnæði reist við ungbarnaleikskólann Hlíð. Starfsemi leikskólanna tveggja verði sameinuð árið 2029.
„Það er enginn að mótmæla því að ónýtt húsnæði Hlaðhamra þurfi að rífa. En hvers vegna þarf leikskólinn sjálfur að víkja af þessari einstöku lóð?“ spyr Brynja.
Skorti greiningar
Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri áætlar að um 60 milljónir króna sparist árlega við sameininguna. Brynja bendir á að það séu þó aðeins innan við 0,3 prósent af rekstrargjöldum bæjarins á þessu ári.
„Þetta þýðir þó auðvitað ekki að við eigum að kasta peningum á glæ. Þvert á móti eigum við að fara vel með almannafé. En þegar bæjarstjórn er að réttlæta óafturkræfar breytingar á leikskólastarfi og einstakri leikskólalóð með fjárhagslegum rökum verðum við að gera kröfu um að fjárhagslegu rökin standist skoðun,“ segir hún og kallar eftir útreikningum á bak við ákvörðunina. Það er samanburði á byggingarkostnaði, vöxtum, rekstri, viðhaldi og fleiru.
„Valkostagreiningin sem liggur til grundvallar ákvörðun bæjarstjórnar er hvorki ítarleg né hlutlæg og veitir ekki fullnægjandi svör við lykilspurningum sem nauðsynlegt hefði verið að svara áður en ákvörðunin var tekin,“ segir Brynja.
Myglan grasserað
Brynja bendir á að Hlíð, sem er byggð árið 1977, hafi ítrekað þurft á endurbótum að halda og síðan 2024 hafa þar verið umfangsmiklar viðgerðir vegna rakaskemmda. Þvíl fylgi mikil óvissa að byggja nýja Hlaðhamra við Hlíð.
„Eru íbúar almennt meðvitaðir um það hversu slæmar raka- og mygluskemmdirnar á Hlíð hafa verið sl. ár? Ég er mjög til í að sjá hvernig á að laga mygluna í kjallaranum á Hlíð, sem hefur fengið að grassera þar í mörg ár,“ segir hún. „Ég þekki það af eigin raun hvaða áhrif framkvæmdir við Hlíð geta haft á börnin og leikskólastarfið. Það var virkilega erfitt að eiga barn þar meðan viðgerðum á alrými stóðu yfir árið 2024. Raskið hafði mikil áhrif á leikskólastarfið og líðan barnsins míns, og ég myndi ekki óska neinu barni að þurfa að upplifa slíkar aðstæður.“
Allt aðrar þarfir ungbarna
Fyrir utan rakaskemmdirnar bendir Brynja einnig á mismunandi þarfir barnanna. Hlíð sinni frábæru starfi sem ungbarnaleikskóli með sérþekkingu og umhverfi sem sé sniðið að því. En eldri börnin á Hlaðhömrum hafi aðrar þarfir. Þau þurfi svigrúm til sjálfstæðis, hreyfingar og skapandi leiks.
Óttast Brynja meðal annars um útisvæði Hlíðar þegar 80 börn af Hlaðhömrum bætast þar við. Útisvæði sé ekki afgangsstærð heldur skiptir sköpum fyrir þroska og vellíðan barnanna.
„Ég óttast að með fyrirhuguðum framkvæmdum sé Mosfellsbær að spara aurinn en henda krónunni. Að við séum að fórna sérhæfðu leikskólastarfi, þrengja að útisvæðum, ráðast í kostnaðarsamar framkvæmdir við eldra húsnæði og gera um leið óafturkræfar breytingar á Hlaðhamralóðinni, án þess að sýnt hafi verið fram á að það sé betri eða hagkvæmari kostur,“ segir Brynja að lokum. „Ég er ekki á móti breytingum eða hagræðingu, en ég er á móti því að mikilvæg verðmæti séu látin víkja án þess að sýnt hafi verið fram á að það sé nauðsynlegt, skynsamlegt eða fjárhagslega hagkvæmt.“