Brá sér á klósettið á Hvolsvelli – Þegar hann kom til baka var bíllinn horfinn

Karlmanni, sem skrapp á salerni á bensínstöð á Hvolfsvelli, brá í brún þegar hann kom aftur út en þá hafði ferðafélagi hans ekið burt á bílnum hans. Sömu nótt hvarf bílaleigubíll frá gistiheimili á meðan konan sem hafði hann á leigu svaf. Þegar konan fór á fætur daginn eftir voru bæði bíllinn og lyklarnir horfin en eftir sátu bakpoki, vodkaflaska og matarleifar.
Þessi atvik eru rakin í dómi Héraðsdóms Suðurlands þar sem íslenskur karlmaður var dæmdur í 22 mánaða fangelsi fyrir nytjastuld, umferðarlagabrot, þjófnað, fjársvik og eignaspjöll.
Eigandi fyrri bílsins greindi frá því fyrir dómi að hafa kynnst ákærða á meðferðarheimili. Þeir fóru saman á Hvolsvöll þann 13. júní 2024 og var ákærði undir stýri þar sem eigandinn var ekki í ástandi til að keyra. Aksturinn mun þó hafa verið svo glannalegur að eigandanum varð ekki um sel. Þegar þeir komu að áðurnefndri bensínstöð brá eigandinn sér á salernið en þegar hann kom til baka var ákærði farinn á bílnum.
Náði eigandinn síðar sambandi við ákærða og fór daginn eftir austur með syni sínum að leita bílsins sem lögreglan hafði þá fundið mannlausan við Múlakvísl og látið flytja til Víkur. Þar fékk eigandinn bílinn til baka.
Ákærði neitaði að hafa ekið bílnum og sagðist ekki kannast við sjálfan sig þegar mynd úr hraðamyndavél var borin undir hann. Annað átti við um eiganda bílsins. Hann kannaðist við ákærða á myndinni og sagðist sjálfur hafa verið við hlið hans þegar myndin var tekin. Dómurinn taldi sannað að ákærði hefði þar ekið á 116 kílómetra hraða þar sem hámarkshraði var 90.
Konan á gistiheimilinu sagðist hafa farið að sofa um hálftólfleytið þetta sama kvöld. Bílaleigubíllinn var læstur fyrir utan og lyklarnir á litlu borði í alrými íbúðarinnar. Útidyrnar voru læstar en dyr milli íbúðar og forstofu ólæstar. Þegar konan vaknaði voru bæði lyklarnir og bíllinn horfin. Í forstofunni fann hún bakpoka og vodkaflösku auk matarleifa sem ekki höfðu verið þar kvöldið áður. Engin sjáanleg ummerki sáust um innbrot. Konan hafði ekki hugmynd um það hvernig einhverjum hefði tekist að komast inn en nefndi þó að mögulega hefði viðkomandi þekkt númerið á lyklaboxi gistiheimilisins. Á daginn kom að sjaldan hafði verið skipt um það númer.
Bílaleigubíllinn náðist á hraðamyndavél á Suðurlandsvegi um nóttina á 147 kílómetra hraða. Nokkrir lögreglumenn báru kennsl á ákærða á myndinni. Eins hafði lögregla afskipti af honum á Akranesi um nóttina eftir að þeim barst tilkynning um mann sem væri að berja hús að utan. Þegar lögreglumenn bar að garði var ákærði sofandi fyrir utan húsið en rauk upp þegar lögregla kom og fór að bílnum. Hann sagðist hvorki eiga bílinn né vita hver væri með hann. Bíllinn var ólæstur og lyklarnir inni í honum.
Ákærði neitaði sök en dómurinn taldi myndina og vitnisburð vitna sanna nytjastuldinn og umferðarlagabrot.
Maðurinn var einnig dæmdur fyrir innbrot í tvo sumarbústaði við Apavatn, ölvunarakstur, að hlaupast frá greiðslu fyrir leigubílaferð og fyrir að brjóta rúðu í lögreglubíl.
Auk fangelsisrefsingar var honum gert að greiða 370 þúsund króna sekt og rúmar 152 þúsund í bætur vegna rúðunnar. Loks var ævilöng svipting ökuréttinda áréttuð.