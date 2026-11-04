Hafa samband
DV
Fréttir

Ráðuneyti Eyjólfs og stofnanir þess hafa eytt yfir 200 milljónum í auglýsingar á síðustu fjórum árum

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 5. nóvember 2026 11:30
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra. Mynd/Stjórnarráðið

Innviðaráðuneytið og stofnanir þess hafa síðan í september 2022 eytt yfir 200 milljónum króna í auglýsingar í fjölmiðlum, á samfélagsmiðlum og öðrum miðlum, bæði innlendum og erlendum. Á þessu ári hafa kaup ráðuneytisins á auglýsingum á erlendum samfélagsmiðlum dregist nokkuð saman.

Þetta kemur fram í svari Eyjólfs Ármannsonar innviðaráðherra við fyrirspurn Hildar Sverrisdóttur þingmanns Sjálfstæðisflokksins. 

Hildur spurði ráðherrann hvað ráðuneytið og stofnanir þess hafi varið miklu fé í auglýsingar á síðastliðnum fjórum árum. Fór hún fram á að svarið væri sundurliðað eftir mánuðum, tegund auglýsingamiðils, hvort miðillinn teldist til fjölmiðils eða samfélagsmiðils og hvort miðillinn væri innlendur eða erlendur.

Í svari Eyjólfs segir að í því sé tekinn samann heildarkostnaður ráðuneytisins og stofnana þess við birtingu auglýsinga á síðastliðnum fjórum árum, frá september 2022. Birtingarkostnaður sé flokkaður eftir mánuðum og hvort birtingar séu í innlendum eða erlendum miðlum. Í innlendum miðlum séu birtingar flokkaðar í tvennt; fjölmiðla og aðra miðla.

Í meðfylgjandi töflu sé birtur samanlagður birtingarkostnaður hjá innviðaráðuneyti, Byggðastofnun, Fjarskiptastofu, Samgöngustofu og Vegagerðinni. Enginn kostnaður falli til vegna auglýsinga hjá rannsóknarnefnd samgönguslysa.

Tilgreindur sé birtingarkostnaður vegna auglýsinga- og kynningarherferða, (almannaheillaauglýsinga), funda, viðburða og ráðstefna, atvinnuauglýsinga og ýmissa annarra tilkynninga. Kostnaður vegna lögbundinna birtinga í Stjórnartíðindum og Lögbirtingablaði sé undanskilinn.

Minna erlent 

Segir enn fremur í svari Eyjólfs að ráðuneyti og stofnanir leggi ríka áherslu á að birta auglýsingar í íslenskum fjölmiðlum. Stofnanir ráðuneytisins hafi margar hverjar lögum samkvæmt ríka tilkynningarskyldu og/eða sinnt lögbundnu fræðslu- og kynningarstarfi. Áhersla sé lögð á birtingar í innlendum miðlum en til að ná til allra markhópa geti staðið fagleg rök til þess að birta auglýsingar á völdum erlendum samfélagsmiðlum samhliða birtingum í íslenskum fjölmiðlum. Einkum eigi það við um almannaheillaauglýsingar og átaksverkefni þegar sérstaklega þurfi að ná til sérstakra hópa, t.d. ungmenna, eða í þeim tilvikum þegar miðla þurfi upplýsingum um staðbundna viðburði og kynningarfundi á tilteknum svæðum.

Í töflunni með kostnaðartölunni kemur fram að heildareyðsla ráðuneytisins og stofnana þess í auglýsingar frá september 2022 og fram í september 2026, en minna ber á að Eyjólfur varð innviðaráðherra í desember 2024, sé 208.595.025 krónur. Þar af fóru 156.646.035 króna í auglýsingar í innlendum fjölmiðlum, 33.114.476 í aðra innlenda miðla og 18.834.514 í auglýsingar á erlendum samfélagsmiðlum.

Áberandi er hversu mikið lægri upphæðum hefur verið eytt í auglýsingar á erlendum samfélagsmiðlum í hverjum mánuði á þessu ári en eyðslan var til að mynda 0 krónur í janúar og september og samtals um 4.000 krónur í júní og júlí. Hæsta upphæðin sem eytt hefur verið á þessu ári í auglýsingar var í ágúst, 89.843 krónur. Til samanburðar má nefna að í ágúst 2025 var þessi upphæð um 1,2 milljónir króna. Heildareyðsla ráðuneytisins og stofnana þess í auglýsingar virðist einnig hafa farið minnkandi á þessu ári en hún fór hæst í 2,5 milljónir í maí en hæstu tölurnar í einstökum mánuði voru 6,1 milljón króna árið 2025, 9,2 milljónir árið 2024, 17,95 milljónir árið 2023 og af þeim mánuðum ársins 2022 sem svarið nær til 7,7 milljónir.

 


 

Innviðaráðuneytið
Auglýsingar
Eyjólfur Ármannsson
Hildur Sverrisdóttir

Fleiri fréttir