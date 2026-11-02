Martex verður Þórarinn

Íslenska fatafyrirtækið Martex–Batik hefur tekið upp nafnið Þórarinn og kynnt um leið nýtt útlit og nýja heimasíðu. Nafnið heiðrar Þórarinn Elmar Jensen, ættföður fjölskyldu fyrirtækisins, en saga fjölskyldunnar í íslenskum fataiðnaði nær aftur til ársins 1954. Kemur þetta fram í tilkynningu.
Elmar Freyr Jensen er framkvæmdastjóri og einn eigenda fyrirtækisins. Þórarinn Elmar Jensen stofnaði vörumerkið 66°Norður, en fjölskyldan rak fyrirtækið til ársins 2005. Fjölskyldan kom einnig að stofnun Geysisverslana árið 2006 og rak þær til ársins 2014.
„Okkur langaði að finna nafn sem hefði merkingu fyrir okkur og segði eitthvað um fólkið á bak við fyrirtækið. Nafnið Þórarinn heiðrar ættföður okkar og þann kraft, elju og metnað sem hann lagði í sitt starf,“ segir Elmar.
Ártalið 1954 verður áfram hluti af vörumerkinu og vísar til upphafs fjölskyldusögunnar í greininni. Þórarinn þjónustar fyrirtæki, stofnanir og félög með vinnufatnað, einkennisfatnað, skyrtur, boli og peysur, auk sérframleiðslu, auglýsingavara og fatamerkinga. Verkefnin eru fjölbreytt, allt frá því að klæða starfsfólk hótela og veitingastaða til þess að þróa vörur fyrir verslanir og finna hentugan fatnað fyrir ólíka vinnustaði.
Hluti vinnslunnar fer fram hjá fyrirtækinu á Bíldshöfða 16, þar sem boðið er upp á útsaum, silkiprentun, aðrar fatamerkingar og saumavinnu. Fyrirtækið vinnur jafnframt með erlendum birgjum og framleiðendum. Síðan í sumar hefur verið unnið að endurbótum á húsnæði fyrirtækisins, þar sem nú eru nýr sýningarsalur og skrifstofur. Samhliða nafnabreytingunni hefur ný heimasíða, thorarinn.is, verið tekin í notkun. Þar er auðveldara að kynna sér vöruúrval og þjónustu fyrirtækisins og óska eftir tilboði að sögn Elmars.
„Við erum stolt af upprunanum og spennt fyrir því sem er fram undan. Nafnið tengir okkur við söguna en gefur okkur jafnframt tækifæri til að halda áfram með nýjar hugmyndir og verkefni,“ segir Elmar.