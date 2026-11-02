Bláa Ópal málið: „Ég fékk 3 bita gefins!“

Fyrir stuttu óskaði stúlka sem segist fædd árið 2000 og því 26 ára, eftir einum bita af bláa ópalnum, í færslu í Facebook-hópnum Nammitips:
Sjá einnig: Ung kona leitar að smakki af bláum ópal: „Kv ein sem fæddist ekki á 19 öld og fékk aldrei að upplifa bláan opal“
Svo virðist sem færslan hafi borið árangur því á föstudaginn birti hún nýja færslu og sagðist hafa fengið þrjá bita gefins fyrir sig og aðra þrjá fyrir vinkonu sína.
„UPPDATE AF STÓRA BLÁA OPAL MÁLINU!! Ég póstaði semsagt hér inna í siðustu viku hvort ehv ætti bláan opal sem eg mætti smakka! EG FÉKK 3 BITA GEFINS!!!! Og ekki bara eg heldur mátti vinkona min LIKA FÁ!!! Takk æðislega Maggi Bjöss fyrir að hafa GEFIÐ okkur 3 sitthvora bitana!! Við lásum kommentin og fólk fannst þetta annað hvort vont eða gott… ekt a milli! En okkur fannst þetta 10/10!!!!! Þetta er SJUKLEGA GOTT! Mætti framleiða þetta aftur! Btw ja við fundum dofan í tunguni!!“
Birtir hún tvær myndir af sér haldandi á Ópalpakka og tveimur bitum.
„P.s. er bara víst 2000 mdl! Hélt þið væruð fædd á 19 öld því þið fæddist á tölu sem byrjar á 19 afsakið það! En enn og aftur takk æðislega fyrir okkur! Erum sjuklega sáttar að hafa LOKSINS smakkað þetta! Nú geta foreldrar mínir hætt að tala um þetta við mig hvað þetta er gott af þvi ja eg veit það lika!“