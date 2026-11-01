Tveir úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna Breiðholtsmálsins

Tveir voru í kvöld úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 9. nóvember vegna líkamsárásar sem átti sér stað í Breiðholti í nótt. Einn er látinn eftir árásina og annar liggur alvarlega slasaður á gjörgæslu.
Þrír voru handteknir vegna málsins en ekki var krafist gæsluvarðhalds yfir þeim þriðja og er hann nú laus úr haldi.
Ofangreint kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Ekki liggur fyrir hvort málið sé rannsakað sem manndráp. Fyrr í dag var greint frá því að tveir hinna handteknu séu feðgar en af tilkynningu lögreglu er ekki ljóst hvort þeir hafi báðir eða bara annar þeirra verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald.
Árásarþolar voru báðir með alvarlega áverka þegar lögregla kom á vettvang í nótt, en talið er að þeir hafi hlotið áverkana eftir hnífstungur. Annar þeirra, karlmaður á fertugsaldri, var úrskurðaður látinn skömmu eftir að hann var fluttur á slysadeild. Lögreglan hefur tekið fram að þeir þrír sem voru handteknir, sem og árásarþolar, séu allir íslenskir.