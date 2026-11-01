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Rannsaka tengsl milli gerenda og þolenda í Breiðholtsmálinu

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Sunnudaginn 1. nóvember 2026 18:42
Myndin tengist fréttinni ekki með beinum hætti.

Einn er látinn og einn liggur alvarlega særður á gjörgæslu eftir að til átaka kom í Breiðholtinu í nótt. Fram hefur komið í fréttum í dag að þrír séu í haldi lögreglu vegna málsins, þar af feðgar. 

Rannsóknardeild lögreglunnar hefur ástæðu til að ætla að tengsl séu á milli gerenda og þolenda í málinu. Frá þessu greinir mbl.is.

Árásin átti sér stað á horni Hraunbergs og Austurbergs en lögregla segir í samtali við Vísi að til átaka hafi komið og þrír verið sárir eftir. 

Lögregla hefur ekki staðfest hvort að málið sé rannsakað sem manndráp en í tilkynningu fyrr í dag var málinu lýst sem líkamsárás. 

 

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