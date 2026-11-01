Meinti eltihrellirinn Íris Helga svarar til saka í vikunni - Þetta er hún sökuð um

Aðalmeðferð hefst á morgun í máli lögreglustjórans á Suðurnesjum gegn Írisi Helgu Jónatansdóttur, en málið verður rekið fyrir Héraðsdómi Reykjaness. Íris Helga er ákærð fyrir umsáturseinelti gegn þremur karlmönnum og aðstandendum þeirra og einnig fyrir rangar sakargiftir, skjalafals, hótanir, ærumeiðandi aðdróttanir og brot gegn barnaverndarlögum. Ákæran í málinu telur 17 blaðsíður og eru ákæruliðirnir 68 talsins.
Sjá einnig: Íris Helga ákærð í yfir 60 ákæruliðum - Umsáturseinelti gegn þremur mönnum og ættingjum þeirra, ásakanir um barnaníð og kynferðisbrot
Mál Írisar Helgu hefur verið áberandi í fjölmiðlum, einkum eftir að tveir þolendur hennar stigu fram opinberlega og lýstu reynslu sinni. Skemmst er svo að minnast þess þegar Íris Helga var handtekin í apríl eftir að hún sendi falska dánartilkynningu um einn þolanda sinn í Morgunblaðið.
Sjá einnig: Sakar mæðgur um að hafa birt dánartilkynningu um sig í Morgunblaðinu
Meint fóstur í krukku og falskar ásakanir
Samkvæmt ákæru er Írisi gert að hafa áreitt einn þolanda sinn á árunum 2022-2024 en á þessum tíma mun hún meðal annars hafa komið heim til mannsins með krukku sem hún fullyrti að innihéldi fóstur sem hún hefði misst. Eins er hún sökuð um umsáturseinelti gagnvart sambýliskonu mannsins, syni hans og tengdaforeldrum. Áreitnin fólst meðal annars í skilaboðum sem send voru frá fjölda samfélagsmiðlareikninga, hótunum um eignaspjöll, hótunum um dýraníð, íkveikju og fleira. Eins sakaði Íris manninn opinberlega um barnaníð og kynferðisbrot og sakaði sambýliskonuna um fíkniefnalagabrot. Ásökunum um barnaníð og kynferðisbrot dreifði hún inn um póstlúgur og póstkassa í heimabæ þolandans.
Stigu fram undir nafni
Eins er Íris sökuð um umsáturseinelti gagnvart öðrum manni og dóttur hans, en áreitnin stóð yfir frá mars árið 2024 þar til í ágúst 2025. Maðurinn heitir Sölvi Guðmundsson en hann hefur stigið fram opinberlega. Það var hann sem var ranglega sagður látinn í Morgunblaðinu eftir að Íris sendi þangað falska dánartilkynningu. Er Íris einnig sökuð um að hafa áreitt dóttur Sölva svo sem með ítrekuðum skilaboðum á samfélagsmiðlum, fölskum ásökunum um kynferðisbrot sem voru sendar á skóla stúlkunnar og með því að sitja fyrir stúlkunni á vinnustað hennar.
Þriðji þolandinn hefur einnig stigið fram undir nafni en Íris Helga er sökuð um að hafa beitt Garp I. Elísabetarson og dóttur hans umsáturseinelti frá apríl 2024 til júlí 2025. Er Íris meðal annars sögð hafa sakað hann ranglega um kynferðisbrot gegn barni í tölvupósti sem hún sendi á vinnuveitanda hans, með tilkynningum til barnaverndar og með því að hóta því að kæra hann fyrir nauðgun. Eins hafi hún útbúið fjölda reikninga á samfélagsmiðlum þar sem hún birti nöfn Garps og dóttur hans ásamt niðrandi og ósæmilegum ummælum og ásökunum.
Sjá einnig: Kona frá Reykjanesbæ sökuð um svæsið umsáturseinelti – „Ég er einn þeirra sem kærðu ásamt dóttur minni“
Ákæruvaldið krefst þess að Íris og karlmaður sem er ákærður sem hlutdeildarmaður hennar verði dæmd til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Þolendur hafa lagt fram kröfur um skaða- og miskabætur upp á alls 9,25 milljónir króna gagnvart Írisi Helgu og eina milljón gagnvart hlutdeildarmanninum.
Neitar sök
Þar sem þolendur eru nokkrir og ákæruliðirnir margir er áætlað að aðalmeðferð taki fjóra daga. Að sögn Heimildarinnar er áætlað að 35 vitni verði leidd fyrir dómara úr ólíkum áttum.
Þegar Garpur steig fram í viðtali hjá Vísi sagðist hann ítrekað hafa leitað til lögreglu vegna Írisar Helgu en ekkert hefði verið gert til að stöðva hana. Lögreglan hefði algjörlega brugðist. Undir það tók Sölvi sem hafði þá ári áður kært Írisi fyrir áreitni en engu að síður hafði hún fengið að halda athæfi sínu áfram.
Meintir þolendur Írisar Helgu eru fleiri en ákært er vegna í málinu. Heimildin ræddi í mars á síðasta ári við níu einstaklinga sem sögðust hafa orðið fyrir barðinu á henni og eins hefur blaðamaður Heimildarinnar sjálfur kært Írisi fyrir morðhótanir.
Sjá einnig: Minnst sjö hafa kært Írisi Helgu fyrir umsáturseinelti
Íris Helga steig svo sjálf fram í hlaðvarpinu Fullorðins þar sem hún hafnaði öllum ásökunum og sakaði þolendur sína um umsáturseinelti.
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