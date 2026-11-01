Lögreglan varar foreldra við – Nálar fundust í hrekkjavökunammi á Akureyri

Lögreglan á Norðurlandi hefur sent frá sér tilkynningu eftir að þeim barst ábending um að aðskotahlutir hefðu fundist í sælgæti sem var dreift í gærkvöldi vegna hrekkjavökunnar.
Nálum hafði verið stungið í nokkur Milky Way og Þrista-súkkulaðistykki en lögreglan biður foreldra um að yfirfara sælgæti sem börn þeirra fengu í gærkvöldi og gæta varúðar.
„Okkur var að berast tilkynning um aðskotahlut sem fannst í sælgæti sem dreift var í gærkvöldi vegna Hrekkjavöku. Um er að ræða nálar sem var stungið inn í nokkur Þrist og Milky Way súkkulaðistykki. Við biðjum foreldra um að yfirfara það sælgæti sem börn þeirra fengu í gær og gæta varúðar. Ef einhverjir vita um samskonar tilvik hvetjum við viðkomandi til þess að tilkynna það til lögreglu, í gegnum netfang nordurland.eystra@logreglan.is. Okkur hafa einungis borist ein slík tilkynning að svo stöddu.“
Móðir vakti athygli á málinu á Facebook-hópnum Hrekkjavaka á Akureyri. Hafði hún fundið nál eða járnstykki í þremur Þristum og einu Milky Way sem börn hennar höfðu fengið í gær.