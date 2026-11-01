Fyrrum hugbúnaðarverkfræðingur hjá Google og Microsoft hættur að safna í lífeyrissparnað - Segir meira en helmingslíkur á útrýmingu mannkyns innan áratugar

Hugbúnaðarverkfræðingur og sérfræðingur í gervigreind sem áður starfaði hjá Google og Microsoft er svo sannfærður um að yfir helmingslíkur séu á því að gervigreind útrými mannkyninu á næstu 10 árum að hann er hættur að safna í lífeyrissparnað.
Umræddur maður heitir Nate Soares og hann ræðir þessa sýn sína á gervigreind í hlaðvarpsþættinum The Most Interesting Thing in AI, sem stýrt er Nicholas Thompson framkvæmdastjóra bandaríska tímaritsins The Atlantic.
Sérsvið Soares er gervigreind og í störfum sínum hjá Google vann hann töluvert við rannsóknir og þróun á henni.
Samkvæmt samantekt New York Post segir Soares í þættinum að hann telji að meira en helmingslíkur séu á að mannkynið eigi ekki meira en áratug eftir áður en gervigreindin taki völdin og útrými öllum manneskjum.
Hann segist hafa hætt að safna í lífeyrissparnað fyrir um 10 árum síðan vegna þess í hvað stefni að hans mati.
Soares er nú forseti óháðra samtaka sem boða að þróun ofurgreindrar gervigreindar muni enda með útrýmingu mannkyns.
Soares líkir þessum ótta við óttann við heimsendi vegna kjarnorkuvopna.
Soares er svartsýnn en ekki alveg tilbúinn að gefast upp og segist vera að vinna hörðum höndum að því að koma í veg fyrir að gerivigreind útrými mannkyninu og ítrekar að hann telji það ekki óhjákvæmilegt.
Drepa
Thompson hefur sínar efasemdir um hættuna af gervigreind og bendir Soares á að það séu enn töluverðar takmarkanir á hvað fullkomnasta gervigreindartæknin ráði við.
Soares líkir þróuninni hins vegar við þróun bílsins. Fyrst þegar hann hafi komið fram á sjónarsviðið hafi verið bent á takmarkanir hans og að hann gæti ekki alfarið gert hesta óþarfa sem fararskjóta. Bíllinn hafi hins vegar þróast mikið og loks útrýmt þörfinni fyrir hesta til að komast leiðar sinnar. Gervigreind sé sífellt að verða öflugri og þeim verkefnum sem hún ráði við fjölgi stöðugt.
Hann segist ekki telja að gervigreind muni gera flest störf manna óþörf:
„Ég er gervigreind drepur allar manneskjur gaur.“
„Við verðum með fulla atvinnu þegar við verðum öll drepin.“
Til að koma í veg fyrir að þessi martraðasýn hans verði að veruleika vill Soares setja ákveðnar takmarkanir á gervigreind. Hana eigi að nýta til góðra verka eins og að finna lækningu við krabbameini en koma verði í veg fyrir að hún líki eftir og fari síðan fram úr mannlegri greind.