Feðgar í haldi vegna stunguárásarinnar í Breiðholti

Íslenskur karlmaður á fertugsaldri og faðir hans eru meðal þeirra þriggja sem eru í haldi lögreglu vegna rannsóknar á stunguárás í Breiðholti í nótt. Frá þessu greinir RÚV.
Þolendur árásarinnar eru tveir. Annar þeirra, karlmaður á fertugsaldri, var úrkurðaður látinn á slysadeild og hinn er mikið særður á gjörgæsludeild. Að sögn RÚV er sonurinn talinn hafa beitt hnífnum á árásarþola í átökum á milli þeirra.
Feðgarnir munu báðir vera með áverka eftir árásina. Faðirinn er sagður tæplega sextugur en ekki liggur fyrir hver aðkoma hans var.
Árásin átti sér stað á horni Hraunbergs og Austurbergs. Mbl.is hefur heimildir fyrir því að lögregla hafi farið í för í fjölbýlishús í Hólunum skömmu eftir klukkan 14 í dag og þar hafi morðvopnið, hnífur, fundist.