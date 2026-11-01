Einn látinn eftir stunguárás í Breiðholti í nótt

Karlmaður á fertugsaldri er látinn eftir líkamsárás sem átti sér stað í Breiðholti á öðrum tímanum í nótt. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu.
Lögreglu barst tilkynning um málið skömmu fyrir klukkan hálftvö í nótt. Á vettvangi voru tveir með alvarlega áverka. Annar þeirra var úrskurðaður látinn skömmu eftir komuna á slysadeild en hinn liggur á gjörgæsludeild og er ástand hans sagt stöðugt. Fram kemur að þrír hafi verið handteknir vegna málsins. Tekur lögregla eins fram að bæði þolendur og þeir sem eru í haldi lögreglu séu Íslendingar.
Tilkynning lögreglu er eftirfarandi:
Karlmaður á fertugsaldri er látinn eftir líkamsárás í Breiðholti í nótt, en tilkynning um málið barst lögreglu skömmu fyrir klukkan hálftvö. Strax var haldið á vettvang, sem var utandyra, og þar reyndust tveir menn vera með alvarlega áverka, að talið er eftir hnífsstungur. Þeir voru fluttir á slysadeild, en skömmu eftir komuna þangað var annar mannanna úrskurðaður látinn. Hinn liggur á gjörgæsludeild og er ástand hans stöðugt.
Lögreglan var með mjög mikinn viðbúnað vegna málsins og hóf þegar leit að árásarmönnunum og voru þrír menn handteknir fljótlega annars staðar í hverfinu í tengslum við rannsókn málsins. Þeir eru í haldi lögreglu og eru allir íslenskir líkt og þeir sem urðu fyrir árásinni.
Rannsókn málsins er á frumstigi og ekki verða veittar frekar upplýsingar að svo stöddu.