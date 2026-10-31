Þekktir Spánverjar meðal þeirra sem létust í lestarslysinu

Nokkrir þjóðþekktir Spánverjar voru meðal þeirra sem létust í hinu mannskæða lestarslysi nærri bænum Urda á Spáni á miðvikudag. Þar á meðal eru fyrrverandi ráðherra, þekktur sjónvarpsfréttamaður, margverðlaunað tónskáld og ung frjálsíþróttakona sem átti framtíðina fyrir sér.
Að minnsta kosti 69 manns létust þegar tvær hraðlestir rákust saman á járnbrautarlínunni milli Madríd og Andalúsíu. Hundruð særðust og hafa spænsk yfirvöld unnið að því undanfarna daga að bera kennsl á fórnarlömbin.
Fyrrverandi ráðherra meðal fórnarlamba
Meðal þeirra sem létust var Fátima Báñez, 59 ára, fyrrverandi atvinnu- og tryggingamálaráðherra Spánar. Hún gegndi ráðherraembætti á árunum 2011 til 2018 í ríkisstjórn Mariano Rajoy og var þekkt innan spænskra stjórnmála fyrir þátt sinn í umfangsmiklum breytingum á vinnumarkaðslöggjöf landsins.
Andlát hennar hefur vakið mikil viðbrögð í spænskum stjórnmálum. Fyrrverandi samstarfsfólk hennar hefur minnst hennar með hlýjum orðum og lýst sorg yfir fráfallinu.
Var á leið í viðtal þegar slysið varð
Sjónvarpsfréttamaðurinn Raúl Triguero, 43 ára, var einnig meðal þeirra sem létust. Hann hafði um árabil starfað við vinsæla spænska sjónvarpsþætti, meðal annars Sálvame og ¡De viernes!, þar sem hann fjallaði um líf fræga fólksins.
Triguero var á leið frá Madríd til Sevilla vegna vinnu þegar slysið varð. Þar ætlaði hann að taka viðtal við Amador Mohedano, sem er þekktur innan spænska skemmtanabransans.
Fyrst var greint frá því að hans væri saknað eftir slysið, en í gær var staðfest að hann hefði látist.
Samstarfsfólk hans minntist hans með tárum í augum í sjónvarpsþættinum ¡De viernes! Í gærkvöldi.
Efnileg íþróttakona lést aðeins 24 ára
Mikil sorg ríkir einnig innan spænska íþróttaheimsins eftir að staðfest var að hin 24 ára Julieta Gallego hefði látist í slysinu.
Gallego var efnileg frjálsíþróttakona sem sérhæfði sig í langstökki og keppti fyrir íþróttafélagið AD Sprint í Madríd. Hún hafði nýlega haldið upp á 24 ára afmælið sitt, þann 9. október, og var búsett í Þýskalandi.
Spænska frjálsíþróttasambandið staðfesti andlát hennar á fimmtudag og sendi fjölskyldu hennar, vinum og liðsfélögum samúðarkveðjur.
Margverðlaunað tónskáld meðal hinna látnu
Í gær var einnig greint frá andláti tónskáldsins og tónlistarfræðingsins Marisu Manchado, sem var sjötug.
Manchado var ein af þekktari konum spænskrar samtímatónlistar og hafði samið meira en 150 tónverk á löngum ferli sínum. Hún hlaut spænsku þjóðartónlistarverðlaunin árið 2024 fyrir framlag sitt til tónlistarinnar.
Hún var einnig þekkt fyrir að hafa barist fyrir auknum hlut kvenna innan spænsks tónlistarlífs.
Samstarfsfólk hennar og tónlistarstofnanir á Spáni hafa minnst hennar og þess mikilvæga starfs sem hún vann á löngum ferli sínum.
Rannsókn á orsökum slyssins stendur yfir. Athygli hefur meðal annars beinst að bilun í öryggiskerfi járnbrautanna og fyrirmælum sem gefin voru frá stjórnstöð lestarumferðar áður en áreksturinn varð.