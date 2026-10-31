Óvænt uppákoma hjá Trump í Flórída – Heilsufar forsetans aftur í sviðsljósinu

Donald Trump Bandaríkjaforseti þurfti að gera óvænt hlé á ræðu sinni á kosningafundi í Daytona Beach í Flórída í gær þegar hann fékk eitthvað í annað augað og virtist eiga erfitt með að halda því opnu.
Daily Mail segir frá þessu og bendir á að atvikið komi í kjölfar vangaveltna um heilsufar hins áttræða forseta eftir að hann aflýsti tveimur kosningafundum um helgina.
Trump var staddur í Flórída til að afla Repúblikanaflokknum fylgis fyrir þingkosningarnar sem eru fram undan eftir helgi.
Þegar um klukkustund var liðin af ræðu forsetans greip hann í servíettu, dýfði henni í vatnsglas og þurrkaði á sér augað.
„Er ykkur sama? Ég fékk eitthvað í augað. Fylgist með þessu,“ sagði Trump við viðstadda.
„Ah, þetta er miklu betra,“ bætti hann svo við. „Ég vildi óska þess að ég væri með augndropa,“ sagði hann síðan.
Trump notaði atvikið til að gera grín að þeim sem hafa velt vöngum yfir heilsufari hans undanfarna daga.
„Ef ég væri með augndropa myndu þeir segja að ég væri alvarlega veikur, að eitthvað væri að mér,“ sagði hann.
Vangaveltur um heilsufar forsetans höfðu aukist eftir að hann aflýsti skyndilega fyrirhuguðum kosningafundum í Kansas og Iowa. Trump hafði sjálfur vísað áhyggjunum á bug og sagst vera við fullkomna heilsu. Í gær var síðan tilkynnt að báðir fundirnir yrðu haldnir samkvæmt áætlun.
Daginn áður hafði Trump brugðist ókvæða við spurningu blaðamanns Reuters um hvort hann hefði hætt við fundinn í Kansas vegna þreytu á ferðalögum.
„Þú ert veikur að spyrja þessarar spurningar. Þú ert veikur,“ sagði Trump og kallaði blaðamanninn í kjölfarið heimskingja.
Forsetinn gerði jafnframt lítið úr útliti mannsins og sagði hann í hræðilegu líkamlegu formi.
„Þú ert ógeðslegur. Komdu þér í form. Það er skelfing að sjá þig,“ sagði Trump.