Ökuferðin endaði með ósköpum: „Aksturslag sem þetta er að sjálfsögðu dauðans alvara“

Ökumaður, sem var nýkominn með fyrsta ökuskírteinið sitt, hefur verið sviptur ökuréttindum í þrjá mánuði og gert að greiða 170 þúsund króna sekt eftir umferðarslys í Bolungarvík á miðvikudagskvöld.
Lögreglan greinir frá því á Facebook-síðu sinni að ökumaðurinn hafi ekið Strandveg í átt að Bolungarvík á ofsahraða þegar hann missti stjórn á bifreið sinni og hafnaði á ljósastaur inni í bænum.
Hámarkshraði á veginum er 50 kílómetrar á klukkustund en samkvæmt mati lögreglu var bifreiðin á um 110 kílómetra hraða þegar slysið varð.
Ökumaðurinn var fluttur á sjúkrahúsið á Ísafirði með minniháttar áverka. Bifreiðin var hins vegar óökufær eftir áreksturinn og ljósastaurinn gjöreyðilagðist.
„Aksturslag sem þetta er að sjálfsögðu dauðans alvara. En sem betur fer urðu líkamlegir áverkar ekki alvarlegir,“ segir í tilkynningu lögreglu.
Auk þriggja mánaða sviptingar ökuréttinda og 170 þúsund króna sektar þarf ökumaðurinn að sækja sérstakt námskeið áður en hann getur óskað eftir að fá ökuréttindin aftur. Ástæðan er sú að hann var nýkominn með fyrsta ökuskírteini sitt.
Lögreglan hvetur alla ökumenn, jafnt óreynda sem reynda, til að virða umferðarlög og haga akstri eftir aðstæðum.