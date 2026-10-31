Kristín og Sigurvin undirbúa sig undir andlát hans - Hann er búinn að skipuleggja útförina: „Ég er bara mennsk og ég má bogna líka“

„Einn morguninn ekki fyrir svo löngu, þá segir Sigurvin við mig: „Veistu ástin mín ég er bara orðinn sáttur. Ég er bara orðinn sáttur að þetta er farið að styttast.“ Hann er líka orðinn svo þreyttur. Á sama tíma og það er ógeðslega sárt að heyra þetta, þá er það samt svona einhver gjöf.
Þegar sjúkrabíllinn sótti hann aðfararnótt mánudags, við búum í sömu blokk og ég bjó í með Baldvini nema bara í annarri íbúð, fann ég það þegar þeir báru hann út á sjúkrabörunum og horfði á þá keyra með blikkandi ljós í burtu, hvernig ég skaust svolítið til baka í tíma og niður á fyrstu hæð. Ég er alveg að endurupplifa fyrri reynslu og það er bara drulluerfitt,“
segir Kristín Snorradóttir sem fylgdi Baldvini Viggóssyni, eiginmanni sínum, í gegnum krabbamein í 26 ár. Hann lést 10. september 2021. Níu mánuðum síðar kynntist Kristín núverandi sambýlismanni sínum, Sigurvin Samúelssyni, og stendur nú í sömu sporum og áður, að fylgja ástinni sinni í gegnum ólæknandi krabbamein og vita að hann muni að öllum líkindum kveðja þessa jarðvist á undan henni.
„Ég er náttúrlega að læra alls konar nýtt núna. Þetta er náttúrlega annar maður. Sigurvin fer öðruvísi í gegnum þetta heldur en Baldvin minn heitinn gerði. Baldvin minn náttúrulega barðist í 27 ár, hann var farinn að kljást við mikið þunglyndi og kvíða og það var bara mjög erfitt andlega.
Þegar við Sigurvin kynntumst var ég bara rétt að lenda á löppunum eftir andlát Baldvins. Og níu mánuðum seinna þá greinist Sigurvin og það er bara fjórða stigs krabbi í ristli og lífhimnu. Og mér er alltaf minnisstætt að Friðbjörn læknir horfði á mig og þegar hann var búinn að spyrja mig um mína sögu, þá horfði hann bara beint í augun á mér og sagði: „Kristín, þú ert ekki tilbúin í þetta.“ Og það var fólk í kringum mig sem sagði við mig: „Stína, þú getur farið út úr þessu,“ og meinti það. Og vinkonur mínar sem sögðu: „bakkaðu núna.“ En ég ákvað að vera hér við hlið Sigurvins. Og þetta er búið að vera alveg ótrúlegt fjandans ferðalag.“
Kristín hefur áður sagt frá ævi sinni og reynslu í viðtali á DV enda einstaklega opin með sín áföll, sorgir og sigra í lífinu.
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Sjálf hefur Kristín einnig glatað eigin heilsu að hluta. Eftir áfallahrinu árið 2014 fór hún í kulnum og í endurhæfingu hjá Virk. Kristín var þá greind með illvíga vefjagigt. „Mér var sagt beint þá að ég myndi aldrei vinna aftur og það átti að setja mig á örörku. Ég sagðist hreint ekki ætla á örorku, ég væri kornung kona og ætlaði að vinna í sjálfri mér, rísa og ganga Esjuna. Læknirinn hristi bara höfuðið og sagðist aldrei hafa haft eins erfiðan sjúkling sem hvorki vildi lyf né hlusta.“
Hóf sorgarferlið fimm árum áður en eiginmaðurinn lést
Kristín og Baldvin voru saman í þrjátíu ár og eiga saman tvo syni og dóttur. Fimm árum fyrir andlát hans fengu þau þá greiningu að hann væri á fjórða stigi, krabbameinið væri ólæknandi. Sorgarferli Kristínar hófst þá því hún var komin með þá vitneskju að það væru allar líkur á að hann færi á undan henni og hún yrði ekkja.
„Baldvin var með sjaldgæft heilkenni sem ekki fannst fyrr en hann var kominn á fjórða stig. Það virkar þannig að líkama hans vantaði æxlishemjandi prótein svo hann myndaði krabbamein í hvert skipti sem hann kom nálægt krabbameinsvaldandi efnum.“ Baldvin var aðeins 34 ára gamall þegar hann veiktist og hélt hann áfram að fá nýjar og nýjar tegundir krabbameins. „Þegar hann dó var hann undirlagður, með fjóra virka krabbameinssjúkdóma sem vitað var af.“
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Mætti á jóganámskeið ekki búin að jarða eiginmanninn
Kristín ber marga hatta í lífinu, auk þess að vera kærasta, ekkja, móðir, amma, vinkona, þá er hún einnig markþjálfi, dáleiðari, jógakennari, ráðgjafi og þroskaþjálfi.
Stuttu fyrir andlát Baldvins var Kristín búin að skrá sig í jógakennaranám og tók Baldvin loforð af eiginkonu sinni að hún myndi ekki hætta við námið félli hann frá. Kristín mætti því í fyrsta tímann viku eftir andlát hans, ekki búin að jarða. Eftir níu mánaða jógakennaranám gekk Kristín út úr síðasta tímanum með þá áskorun á sjálfa sig að segja já við lífið og það sem það hefði upp á að bjóða.
Stuttu seinna á hringferð um landið með námskeiðin sín fékk Kristín skilaboð frá Sigurvini, eftir að sameiginleg vinkona þeirra hafði beðið Sigurvin um að taka Kristínu með á rúnt á mótorhjóli. Eftir langa umhugsun gerði Kristín eins og áskorunin sagði: hún sagði já við stefnumóti þrátt fyrir að aðeins væru rétt níu mánuðir liðnir frá andláti Baldvins.
Sambýlismaðurinn greindur með krabbamein á 4. stigi níu mánuðum eftir að sambandið hófst
Í mars 2022 var Sigurvin greindur með ristilkrabbamein á 4. stigi. Kristín sagði í fyrra viðtali á DV að Sigurvin hefði barist við magakrampa síðan árið 2009 og farið í alls konar rannsóknir en einhverra hluta vegna aldrei verið sendur í ristilspeglun. „Þetta var kjaftshögg fyrir hann, en hann hafði meiri áhyggjur af mér en sjálfum sér. Að þurfa að segja mér, ekkjunni sem bjó með manni sem var með krabbamein í 26 ár, að kærastinn hennar væri líka með krabbamein.“
Í október sama ár fór parið til Svíþjóðar þar sem sérhæfð og stór aðgerð var framundan sem gat veitt lækningu. Þau voru vongóð að sögn Kristínar. „Nema það að þegar hann var opnaður þá sáu þeir að það er mun meiri krabbi og í smágirnunum þannig að þeir lokuðu bara aftur.“
Parinu var því flogið aftur heim í sjúkraflugvél og Sigurvin hóf lyfjameðferð hér heima. Á sama tíma stóðu þau frammi fyrir því að vera að missa leiguhúsnæði sitt á Akureyri. Í dag eru Kristín og Sigurvin búsett í Reykjavík.
„Síðan þá hefur sjúkdómur Sigurvins náttúrlega bara vaxið og er bara meira og meira aggressífur. Og þegar það var skipt um lyf síðast var okkur sagt að þetta væru síðustu lyfin sem hægt væri að reyna því öll lyf eru hætt að virka. Þannig að ef þessi lyf sem hann er á núna virka ekki þá er lyfjagjöf lokið.“
Hætt kominn eftir hjartaáfall fyrir viku
Fyrir viku fékk Sigurvin hjartaáfall, sunnudagskvöldið 25. október. „Og það er öflugt hjartaáfall og ég þakka bara Guði fyrir að ég hafði vit á að hringja í sjúkrabíl. Af því að ef að ég hefði ekki hringt á sjúkrabíl, þá hefði ég vaknað með lík í rúminu við hliðina á mér daginn eftir. Mig langar ekkert sérstaklega að prófa það. Ég viðurkenni það alveg, ég er pínu hrædd við að það gerist af því hann er náttúrulega krítískur, hann fær ekki hjartaþræðingu út af krabbameininu. En ég ætla bara að treysta því að það sé ekki í mínum skóla. Þannig að hans sjúkdómur er langt genginn og mjög erfiður.“
Aðspurð um hvernig sé að vera aftur í þessum aðstæðum, að vera aftur með mann sem er með ólæknandi krabbamein segist Kristín vera sjálf að læra heilmikið nýtt.
„Sigurvin er að tækla þetta mjög vel. Hann er ótrúlega æðrulaus og jákvæður. Stundum fer það bara meira að segja pínulítið í taugarnar á mér. Ég segi það alveg án þess að blikna að þegar þessu lýkur, ef þessu lýkur þannig að hann deyi á undan mér, sem er mjög trúlegt, að akkúrat núna líður mér þannig að það verður bara no more boyfriend. Ég nenni ekki að standa í þessu aftur. Við erum líka komnar á þann aldur að við erum allt of gamlar í svona vesen. Maður getur gert mikið grín að þessu,“ segir Kristín og hlær aðeins, en hún er tveimur árum eldri en blaðamaðurinn.
„Eðlilega er ég fyrir löngu síðan búin að fá nóg. Það sem er kannski best með okkur Sigurvin er það að við getum talað um allt og verið algjörlega heiðarleg af því að stundum þá er ég bara í svo miklum triggerum að ég þoli ekki að tala um sjúkdóminn. Þegar hann byrjar að tala um sjúkdóm við einhverja eða mig, ég fæ bara svona hroll niður bakið. Af því að ég fæ alveg svona, þú veist, krabbameinssjúkdómur er búinn að yfirtaka helvítis líf mitt. Ég fæ alveg svona óþol og sem aðstandandi þá er ómetanlegt að geta sagt það við hann. Án þess að hann fari í einhverja flækju og taki því persónulega eða illa. Af því það er bara þannig sem mér líður raunverulega og ég er ekkert eini aðstandandinn sem upplifir þetta. En það eru örugglega ekki margir sem fá að segja þetta upphátt af því að sjúklingnum líður náttúrlega miklu verr.“
Sigurvin er búinn að ákveða eigin útför
Kristín ber aðspurð saman fyrri reynslu við stöðuna í dag, að standa frammi fyrir því að styttist í ævilok makans. Hún segir Sigurvin vera að fara í gegnum erfiða tíma, það hafi komið tímabil þar sem hann gerði lítið annað en að gráta enda búinn að átta sig á að hann væri að fara að deyja.
„Einn morguninn segi ég við hann: Af hverju sestu ekki bara niður og skrifar niður hvernig þú vilt hafa jarðarförina? lætur mig svo hafa þetta bréf og ég geymi það á öruggum stað.
Sem hann gerði og hann er búinn að fara lengra með skipulagið, hann er búinn að tala við tónlistarfólkið sem hann vill hafa og fleira. Þetta var akkúrat það sem hann þurfti, bara að fá viðurkenningu á því að hann mætti setja þetta niður. Svo ræðum við mjög opinskátt um það að mjög líklega muni hann deyja á undan mér. Þegar öllu er á botninn hvolft þá deyjum við öll. Ég er löngu síðan búin að ákveða og segja börnunum mínum hvernig ég vil hafa mína jarðarför, ég gerði það eftir að Baldvin dó. Og ég held að þetta skipti gríðarlegu máli fyrir bæði aðstandandann og sjúklinginn.“
Kristín segir að staðan hafi verið þveröfug hjá Baldvin, þrátt fyrir að hafa barist lengi við krabbameinið var hann aldrei tilbúinn til þess að deyja og var ekki búinn að ákveða hvernig hann vildi að útförin yrði:
„Hann var aldrei á leiðinni að deyja. Alveg sama þó hann væri kominn upp á spítala og ekki á leið heim aftur. Baldvin var ekki búinn að ákveða neitt fyrir sína jarðarför, nema eitt ljóð sem hann samdi til mín, og hann bað mig um að láta útsetja það og láta syngja í jarðarförinni. Það var eina óskin sem hann skildi eftir, og við vorum alveg tóm með skipulagið og ég lét bara krakkana ráða hvernig jarðarförin yrði. Þetta var erfiðara ferli af því að hann var ekki búinn að setja neitt niður. Og þar af leiðandi var kveðjustundin ekki eins og Baldvin hefði viljað. Það er kannski ákveðin sátt ef maður er búinn að skipuleggja þetta sjálfur og líka bara sátt fyrir aðstandendur að þeir viti að svona vildi hinn látni hafa þetta.“
Nýtti endurhæfingu til að láta gamlan draum rætast og gefur út kortastokka
Kristín hefur sjálf ekki farið varhluta af því hvað álag síðustu ára hefur haft. Hún starfaði hjá Bjarmahlíð á Akureyri þegar hún fór í veikindafrí og síðan í níu mánaða endurhæfingu hjá Virk sem hún er núna að ljúka.
„Í þessari endurhæfingu fór ég að gefa mér tíma til þess að hanna kortastokkana sem ég er búin að ganga með í kollinum í mörg ár. Það er ekki neitt til á íslensku um flökkutaugaæfingar. Og þetta er fyrsti stokkurinn á íslensku. Vitund er djúpar markþjálfaraspurningar sem eru settar fram eins og í tarot. Leiðarljós eru lítil gullkorn sem ég hef safnað að mér í gegnum rúmlega 20 ára starf. Það er mikið til af fallegum kortum en oft eru þau með svo miklum texta. Og þegar þú ert með hausinn út um allt þá er miklu erfiðara að lesa þrjár línur heldur en eina.“
Kristín er lærður þroskaþjálfi og er einnig með valdeflandi kort fyrir þroskahamlaða í vinnslu og valdeflandi kort fyrir börn. Hún er einnig búin að ráða sig í 40% vinnu hjá Heilahjálp, þar sem hún mun starfa í Fríðuhúsi með einstaklingum með heilabilun.
„Og þá er ég komin með þá hugmynd að gera kort fyrir þann hóp. Svona virkar hausinn á mér. Mér fannst ég þurfa að koma kortastokkunum mínum út núna því það er svo mikil þörf á svona einföldum verkfærum sem eru hönnuð þannig að allir geta nýtt þau. Við þurfum ekki alltaf að eyða handlegg og fótlegg og gera eitthvað flókið af því einfalt er bara best.
Tökum dæmi stokkinn um flökkutaugina, það fylgir leiðbeiningabæklingur með. Og þú dregur eitt spil og þar er ein æfing, sem dæmi um öndun og spilið útskýrir hvernig þessi öndunaræfing er gerð. Neðst stendur: Hvaða áhrif er þessi öndun að hafa á taugakerfið þitt? Þetta eru æfingar sem skiptast í fimm flokka. Þetta er öndun, þetta er sjónin af því sjóntaugin skiptir rosa miklu fyrir taugakerfið og svo framvegis. Þú getur gripið spil ef þú ert til dæmis bara mjög stressaður, þetta er tveggja mínútna upp í sjö mínútna æfingar. Þetta er mjög einfalt en ofboðslega áhrifaríkt. Þetta eru sömu æfingar og ég hef verið að nota á námskeiðunum mínum.“
Taugakerfið er það sem mestu máli skiptir
Kristín býður upp á margt í sínu starfi, sem skoða má á vef hennar: fagvitund.is. Meðal annars jóda nidra á vefnámskeiði þannig að fólk getur stundað jógað heima, eða mætt í sal á námskeiðið. Kristín segir heimanámskeið hafa byrjað í kórónuveiruheimsfaraldrinum og margir hafi ekki skilað sér aftur í sal eftir að því tímabili lauk, því fólki finnist gott að stunda æfingar heima. Líka þurfi að hugsa um fólk á landsbyggðinni sem hefur oft minna úrval af námskeiðum en þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu.
„Ég hef verið með kyrrðarjóga bæði í sal og í Guðríðarkirkju fyrir eldri borgara. Það reyndar mæta allir í hverfinu. Ég læt þau gera taugakerfisæfingar, sem er ótrúlega magnað og geggjað að gera með svona fullorðnu fólki alveg upp í tíræðisaldur, Margir eru að upplifa ákveðna slökun á taugakerfinu í fyrsta sinn og það er mjög magnað að verða vitni að því. Þetta er fólk sem er búið að þræla sér út allt sitt líf og veit ekki hvað það er að slaka á af því við erum svo dugleg við Íslendingar.
Síðan er ég með taugakerfisæfingar á netinu. Ég er með fría vefkynningu í næstu viku á Zoom fyrir kortastokkana og það eru allir velkomnir. Ég mun bjóða upp á námskeið fyrir fagaðila líka hvernig á að nota kortastokkana. Það er hugmyndafræði sem ég vinn eftir sjálf og snýst um flökkutaugina, að róa hana og kerfið að koma því í ró. Þetta er kennt á spilunum bara til þess að róa kerfið og þú finnur áhrifin strax. Vitund sem eru svona íhugunar- og speglunarspil. Ef þú ert í sjálfsvinnu og þú vilt dýpka þig þá er magnað að vera með einhverja svona djúpa markþjálfunarspurningu og sitja bara svolítið með hana í fanginu: hvernig ætla ég að svara þessu raunverulega?
Ég hef unnið með fólki alveg síðan ég man eftir mér og farið í gegnum alls konar aðferðir í vinnu. En það sem að er að skila mestu, það er ósköp einfaldlega taugakerfið. Um leið og ég fór að öðlast einhverja vitneskju og kunni eitthvað á þetta taugakerfi, bæði fyrir sjálfa mig og aðra, fór ég að sjá alveg gjörsamlega nýja hluti.“
Kristín býður einnig upp á fyrirlestra fyrir fyrirtæki og samtök og sá vinsælasti snýr að því að hlúa að þeim sem hlúa að fólki: Hvernig ætlar þú að vinna með fólki í þungu erfiðu starfi án þess að brenna út?
„Þú þarft að hlúa að þér til þess að hlúa að öðrum. Mér finnst þetta skipta miklu máli af því að bæði hef ég sjálf klárað mig fyrir mörgum árum í vinnu og fæ fullt af fólki til mín sem að klárar sig í vinnu. Og við íslensku konurnar erum alveg duglegar að klára okkur. Þetta er oft ómanneskjulegt álag. Þegar fólki líður illa þá beitum við alls konar bjargráðum sem eru óholl. Við einangrum okkur, við borðum ekki neitt eða borðum of mikið, við reykjum eða nögum neglur, þetta eru bjargráð sem eru ekki uppbyggileg.“
Kristín segir að betra sé að fara í það sem byggir mann upp og þar mælir hún fyrst og fremst með jóga nidra.
„Ég mæli með jóga nidra alltaf allan daginn ef að taugakerfið er í einhverri vitleysu. Og flökkutaugaæfingum.. Þetta er bara númer eitt, tvö og þrjú. Ef ég ætti töfrasprota þá myndi ég láta jóga nidra byrja á leikskólum og vera kennt í gegnum allt skólakerfið. Það er klínískt sannað að jóga nidra hefur áhrif á heilann í okkur.“
Krabbamein er fjölskyldusjúkdómur
Kristín segir krabbamein vera fjölskyldusjúkdóm, hann hafi ekki aðeins áhrif á sjúklinginn heldur alla hans nánustu líka. Hins vegar gleymast oft aðstandendur, en Kristín segir þeim oft líða miklu verr.
„Það er ein af þessum gjöfum sem að ég hef eignast í þessari baráttu með Sigurvin, hvernig við getum talað um þetta. Aðstandendum líður oft miklu verr. Sigurvin getur ekkert gert og fær fullan stuðning hjá öllum, svo gleymist aðstandandinn. Á tímabili þá var enginn sem spurði mig: „Hvernig hefur þú það?“ Það voru allir sem spurðu: „Hvernig hefur Sigurvin það?“ Vinkona mín orðaði þetta mjög smart fannst mér: „Þetta er svona eins og þú sért orðinn farþegi í baksætinu.“ Af því maður verður svona ósýnilegur, maður hefur ótrúlega mörg hlutverk. Maður er ritari, hjúkrunarkona, bílstjóri, vaktmaður, maður er allur fjandinn. En samt er maður algjörlega ósýnilegur. Og svo verður fólk alveg hissa ef maður er geðillur. Maður hefur ekki einu sinni leyfi til þess að vera manneskja. Ég held að ég sé ótrúlega lánsöm að því leytinu til að hafa þetta rými til þess að líða eins og mér líður heima hjá mér. Þó það séu ekkert margir aðrir sem skilja það þá gerir Sigurvin það. Og við getum rætt þetta okkar á milli.“
Kristín segir að enginn aðstandandi upplifi sjúkdóminn eins. Mikilvægt sé að hver og einn leyfi sér að upplifa sjúkdóminn eins og hann geri, en leyfi um leið öðrum að upplifa hann á þann hátt sem þeir upplifa. „Ekki gera ráð fyrir því að fólk skilji hvað þú ert að fara í gegnum.“
Hvaða ráð ertu með fyrir aðstandendur sem standa í sömu sporum og þú?
„Það er þetta klassíska að setja súrefnisgrímuna fyrst á sig, það er bara þannig. Að leita sér faglegrar aðstoðar, finndu þinn stað hvort sem það er Krabbameinsfélagið, sálfræðingur, markþjálfari eða annað. Það að eiga öruggt rými þar sem þú getur sagt hlutina sem þú upplifir að þú getir ekki sagt við til dæmis sjúklinginn eða aðra ættingja, það er svo mikilvægt að geta sagt þá einhvers staðar. Ég er búin að fá aðstoð hjá Krabbameinsfélaginu, Krabbameinsfélagið er með mjög góða þjónustu fyrir aðstandendur. Baldvin nýtti sér Ljósið mikið, Sigurvin hefur nýtt sér þjónustu þar líka. Við Sigurvin erum að fá alveg geggjaða aðstoð hjá Heru heimahjúkrun. Og höfum verið í viðtölum hjá fjölskylduráðgjafa niðri á líknardeild. Margir fá taugaáfall þegar við segjum líknardeild, en hún er bara með aðsetur þar,“ segir Kristín og hlær dátt.
„Finndu rými, finndu rými til þess að slaka á, finndu rými til þess að hlæja, finndu rými til þess að sinna félagslegu þáttunum. Passaðu grunnþarfir, svefn, slökun, félagslega þáttinn, mataræði, hreyfingu. Þetta eru allt gamlar klisjur en þær eiga allar heima þarna.
Biðja þarf um aðstoð ekki gera ráð fyrir að fólk átti sig á hvaða aðstoð vantar
Kristín segir einnig mikilvægt að biðja upphátt um aðstoð. Ekki sé hægt að gera ráð fyrir að fólk lesi hugsanir og átti sig á hvaða aðstoð vanti:
„Þú þarft að teygja þig út, þú þarft að biðja um hjálp. Þú þarft að segja við fólk: „Viltu hjálpa mér? Akkúrat núna þá erum við pínu úrvinda eftir þetta hjartaáfall. Og góð vinkona mín sem var að hringja núna meðan við vorum að spjalla og ég svaraði að ég myndi hringja til baka á eftir var örugglega að hringja til þess að segja mér að hún sé að koma með eitthvað að borða handa okkur.“
Kristín segir slíka hjálp ómetanlega, að koma með tilbúinn mat sem hægt er að setja bara í ofninn. Og hún minnist þess að þegar Baldvin lá banaleguna hafi vinkona hennar sem er mikil skipulagskona gert grúbbu á Facebook með aðstandendum þeirra og vinum til að fólk gæti skipt með sér verkefnum, aðstoð og dögum í stað þess til dæmis að allir kæmu sem dæmi með mat einn daginn og engin aðstoð væri aðra daga.
„Svona hjálp er ómetanleg. Akkúrat fyrir ári síðan sagði Örvar krabbameinslæknir við okkur: „Ef þið ætlið að fara erlendis þá skuluð þið gera það núna. Það verður síðasta ferðin ykkar.“ Þá fór ég að selja kerti alveg eins og brjálæðingur og fólk keypti og keypti kerti en margir lögðu aðeins hærri upphæð eins og við gætum farið út í góða ferð. Það eru minningar sem skipta máli.“
Hefur lært að kyngja stoltinu og biðja um hjálp
Kristín segir að þrátt fyrir að hún hafi varið allri sinni starfsævi í að byggja upp fólk, og sé sjálf boðin og búin fyrir fólkið sitt eigi hún á sama tíma mjög erfitt með að biðja sjálf um hjálp:
„Ég er 57 ára. Ég er nýbúin að læra það. Það sem ég myndi eiginlega helst vilja segja við aðstandendur er: Þú settir súrefnisgrímuna á þig og þiggðu síðan aðstoð. Núna kann ég að þiggja hjálpina. Og núna kann ég að segja upphátt: „Við þurfum þessa hjálp núna.“ Stoltið mitt var að drepa mig undir lokin með Baldvin. Ég hef lært að kyngja svolítið stoltinu. Stolt er líka streituvaldandi. Það býr bara til verki í líkamann og vöðvabólgu og magaverki og alls konar.“
Hún segir að ekki megi gleyma því að fólkið í kringum okkur vill leggja hönd á plóginn í erfiðum aðstæðum, það þurfi hins vegar að vita hvaða aðstoð vanti og hvenær:
„Fólkið í kringum okkur sem þykir vænt um okkur, því þykir gott að fá að leggja eitthvað til. Og við eigum að vera þakklát fyrir það í staðinn fyrir að drepast úr einhverju stolti að geta gert allt sjálf. Fólki þykir vænt um Sigurvin og vill bjóða fram aðstoð. Ég þekki þetta líka sjálf, ég er þessi kærleiksbjörn, ég vil alltaf vera að gera eitthvað fyrir góð málefni.
Á sama tíma og þetta er alveg ógeðslega erfitt að þá sé ég samt líka gjafirnar sem eru í þessu verkefni okkar Sigurvins eftir að hafa unnið með sjálfa mig síðustu 20-30 ár, orðin eldri, þroskaðri og örlítið vitrari.
Þannig að það er stærsti lærdómurinn sem ég hef fengið út úr þessum verkefnum mínum og áföllum: að muna það að ég er bara mennsk og ég má bogna líka. Og þá þarf ég að hafa þroska til þess að taka sjálf við þeirri aðstoð sem mér og Sigurvin er boðin.“