Hrekkjavökuskemmtun fór úr böndunum í Kópavogi
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í nógu að snúast í gærkvöldi og í nótt en alls voru 102 mál skráð í kerfum hennar frá klukkan 17 í gær til klukkan fimm í morgun.
Samkvæmt dagbók lögreglu var töluvert um umferðarlagabrot og voru alls 15 ökumenn handteknir vegna gruns um akstur undir áhrifum áfengis eða fíkniefna. Voru þeir allir fluttir á lögreglustöð þar sem mál þeirra voru tekin til hefðbundinnar meðferðar.
Þá voru nokkrir ökumenn kærðir fyrir akstur án ökuréttinda, hraðakstur og önnur umferðarlagabrot. Lögregla sinnti jafnframt nokkrum útköllum vegna minni háttar umferðaróhappa.
Í Kópavogi barst lögreglu tilkynning um hrekkjavökuskemmtun sem hafði farið úr böndunum. Ekki kemur fram í dagbókinni hvað nákvæmlega gekk á eða hvort lögregla þurfti að grípa til aðgerða vegna málsins.
Lögregla var einnig kölluð til vegna búðarhnupls í verslun og var það mál afgreitt á vettvangi.
Þegar dagbókin var tekin saman klukkan fimm í morgun voru fimm einstaklingar í fangageymslum lögreglu.