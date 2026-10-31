Hrafnhildur segir frá niðurlægjandi uppsögn hjá borginni – „Eftir of langa og erfiða þögn gat ég ekki meira“

Hrafnhildur Sverrisdóttir, sem var meðal þeirra starfsmanna Reykjavíkurborgar sem sagt var upp störfum á þriðjudag, lýsir afar erfiðri reynslu af uppsögninni og segir framkomu stjórnenda hafa verið niðurlægjandi.
Hún hafi verið boðuð á fund með aðeins 14 mínútna fyrirvara, fengið uppsagnarbréf og í kjölfarið verið gert að yfirgefa vinnustaðinn án þess að fá að kveðja samstarfsfólk sitt.
Hrafnhildur greinir frá þessu í ítarlegri færslu á Facebook þar sem hún lýsir síðustu dögunum sem miklum tilfinningarússíbana, með svefnleysi og vanlíðan. Færslan hefur vakið talsverða athygli og greindi Vísir frá efni hennar í gærkvöldi.
„Ég er ein af þessum útvöldu starfsmönnum Reykjavíkurborgar sem var sagt upp á þriðjudaginn. Og ég lenti í aðferð sem er beitt á fólk sem hefur framið glæp eða framið gróf brot í starfi,“ skrifar hún.
Boðuð á fund með 14 mínútna fyrirvara
Hrafnhildur hóf störf hjá Reykjavíkurborg í apríl 2018 og starfaði á skrifstofu skipulags- og byggingarmála. Hún segir að þegar hún hafi verið boðuð á fund með svo skömmum fyrirvara hafi hún strax áttað sig á því hvað væri í vændum.
Hún hafi því leitað að trúnaðarmanni en þar sem trúnaðarmenn hennar stéttarfélags voru ekki í húsinu hafi hún fengið trúnaðarmann annars stéttarfélags til að fylgja sér á fundinn.
„Það var byrjað á að gera athugasemd við viðveru trúnaðarmanns en eftir [að] ég sagði að mínir trúnaðarmenn væru ekki í húsi fékk hann að sitja með mér.“
Á fundinum, þar sem mannauðsstjóri og skrifstofustjóri skipulags- og byggingarmála voru viðstödd, hafi henni verið afhent uppsagnarbréf og hún beðin um að skrifa undir það. Því hafi hún neitað.
Henni hafi jafnframt verið boðinn einn sálfræðitími hjá tiltekinni sálfræðistofu og samtal við Intellecta.
Fékk ekki að kveðja samstarfsfólkið
Hrafnhildur segir að í uppsagnarbréfinu hafi komið fram að ekki væri óskað eftir vinnuframlagi hennar á uppsagnarfresti. Það sem gerðist næst hafi hins vegar komið sérstaklega illa við hana.
„Í lok samtals var mér tjáð að ég fengi ekki að fara aftur inn í vinnurýmið og fengi ekki tölvuna mína aftur og að deildarstjóri skipulags væri á leiðinni með bakpokann minn og úlpu. Starfsferli mínum hjá Reykjavíkurborg væri nú lokið og ég ætti að fara strax úr húsi. Ég mátti heldur ekki kveðja samstarfsfólkið mitt.“
Hún segir að enginn stjórnendanna hafi sýnt henni samúð eða þakkað henni fyrir störfin.
„Hvergi í samtalinu var sagt við mig „því miður“ „mér þykir þetta leitt“ „takk fyrir samstarfið“ „gangi þér vel“.“
Hrafnhildur lýsir því að biðin eftir persónulegum munum hennar hafi verið sérstaklega erfið. Andrúmsloftið í fundarherberginu hafi verið svo þrúgandi að hún hafi kosið að bíða frammi á gangi. „Þar sem allir sem þar fóru um, sáu útgrátna og brotna manneskju.“
Þegar deildarstjórinn hafi loks komið með eigur hennar hafi hún rétt henni þær án þess að segja orð.
„Engin orð heldur frá henni bara kaldur svipur. Eftir of langa og erfiða þögn gat ég ekki meira og tilkynnti henni að nú væri hún laus við mig. Engin viðbrögð við því heldur.“
Hún segir trúnaðarmanninn hafa orðið vitni að öllu þessu og veitt henni ómetanlegan stuðning.
„Þögnina upplifi ég sem brútal kulda“
Hrafnhildur gagnrýnir einnig að hafa ekki fengið aðgang að vinnutölvunni sinni til að sækja persónuleg gögn eða senda samstarfsfólki kveðju. Hún segir að aðeins hún og ein önnur kona á skrifstofu skipulags- og byggingarmála hafi sætt þeirri meðferð.
Síðar hafi hún séð að einhver á vegum borgarinnar hefði farið inn á tölvupóst hennar og sett upp sjálfvirkt svar um starfslok hennar.
Hún segir sárt að hafa ekki fengið nein skilaboð frá stjórnendum skrifstofunnar eftir uppsögnina.
„Mér þykir afskaplega vænt um þær kveðjur, símtöl, knús og stuðning sem ég hef fengið síðan þetta gerðist. Mér finnst sárt að hafa ekki fengið nein skilaboð frá stjórnendum á skrifstofu skip/bygg. En þögnina upplifi ég sem brútal kulda.“
Hrafnhildur segir að það eitt að missa vinnuna sé mikið áfall en framkoman sem hún hafi upplifað geri reynsluna enn erfiðari.
„Það er áfall að missa vinnuna. Það er áfall að verða fyrir framkomu af hendi yfirmanna eins og ég hafi gert eitthvað af mér í starfi.“
Hún gagnrýnir jafnframt að í umræðunni um uppsagnirnar hjá Reykjavíkurborg hafi lítið farið fyrir því að á bak við þær sé fólk sem þurfi að takast á við afleiðingarnar.
Í lok færslunnar þakkar hún fyrrverandi samstarfsfólki sínu fyrir samstarfið, vináttuna og árin hjá borginni.
„Takk fyrir samstarfið, takk fyrir vináttuna, takk fyrir fagmennskuna, takk fyrir lærdóminn, takk fyrir ævintýrið að leggja okkur fram við að bæta borgina okkar og byggja hana upp. Ég sakna ykkar og á vonandi eftir að hitta ykkur fljótlega annars staðar.“