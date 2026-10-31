Guðmundur gafst upp á baráttunni við lögregluna: Borgaði sektina en með mikið óbragð í munni

Guðmundur H. Guðjónsson er afar ósáttur við vinnubrögð lögreglunnar á Vesturlandi eftir að hann var sektaður um 20 þúsund krónur fyrir framúrakstur á Vesturlandsvegi í vor.
Hann segir lögregluskýrslu um atvikið ranga og að myndbandsupptaka úr lögreglubifreið sýni að atburðarásin hafi verið önnur en lögreglumaður lýsti. Þrátt fyrir að hafa leitað til tveggja lögmanna ákvað Guðmundur að lokum að greiða sektina með óbragð í munni.
Guðmundur lýsir málinu í aðsendri grein á Vísi en atvikið átti sér stað 28. maí síðastliðinn þegar hann ók norður Vesturlandsveg í samfloti við bróður sinn. Þeir tóku báðir fram úr hægfara bifreið skammt norðan Akrafjalls.
„Þessi framúrakstur var með öllu venjulegur og ekkert kom upp á sem hættulegt gat talist,“ segir Guðmundur.
Skömmu síðar kveikti lögreglubifreið, sem kom úr gagnstæðri átt, á bláum ljósum. Bræðurnir stöðvuðu við Akranesafleggjarann þar sem lögreglumaður sakaði Guðmund um að hafa skapað hættu í umferðinni.
Guðmundur mótmælti því og benti á að bæði bróðir hans og farþegi í bifreið hans gætu borið vitni um framúraksturinn.
„Lögreglumaðurinn gerði ekkert með mín andmæli og hafði engan áhuga á þessum vitnum og kvaðst skrifa um málið lögregluskýrslu og var allur hinn valdsmannlegasti í allri framgöngu.“
Segir myndbandið sýna annað
Guðmundur fékk síðar sektarboð upp á 20 þúsund krónur og einn punkt í ökuferilskrá. Hann óskaði eftir lögregluskýrslunni og fékk jafnframt að skoða myndbandsupptöku úr lögreglubifreiðinni.
Í skýrslunni segir lögreglumaðurinn:
„Þar sem við ókum Vesturlandsveginn við Álfhólsskóg til suðausturs sáum við hvar bifreiðinni XXX var ekið á móti lögreglubifreiðinni á öfugum vegahelmingi, með þeim afleiðingum að skýrsluritari þurfti að snögghemla til að varna árekstri.“
Guðmundur segir þessa lýsingu ekki standast skoðun.
„Skýrslan var kolröng. Ég ók aldrei beint á móti lögreglubílnum svo hann var ekki að forða árekstri við mig.“
Hann segir myndbandið sýna að önnur bifreið hafi verið á milli hans og lögreglubílsins þegar framúraksturinn átti sér stað.
„Að halda því fram að lögreglubifreiðin hafi þurft að nauðhemla vegna mín eru alger ósannindi, enda bifreið á milli mín og lögreglunnar.“
Guðmundur leitaði til lögmanns sem skoðaði upptökuna og óskaði í kjölfarið eftir því að sektarboðið yrði fellt niður. Í bréfi lögmannsins til lögreglustjórans á Vesturlandi kom fram að upptakan sýndi að önnur bifreið hefði verið á milli Guðmundar og lögreglubílsins og að lögreglubifreiðin hefði ekki snögghemlað.
Embættið hafnaði hins vegar beiðninni.
„Eftir yfirferð á málinu, þ.m.t. myndbandinu sem þú vísar í, er niðurstaðan sú að sektarboð standi þar sem við teljum að ökumaður XXX… hafi valdið hættu fyrir umferð með framúrakstri sínum,“ sagði í svari embættisins, samkvæmt frásögn Guðmundar.
Greiddi sektina með óbragð í munni
Guðmundur leitaði einnig álits annars lögmanns sem taldi, að hans sögn, að hann hefði ekki gerst sekur um umferðarlagabrot. Báðir lögmennirnir töldu þó óvíst hvernig málið myndi fara fyrir dómstólum.
Guðmundur ákvað því að láta málið ekki ganga lengra.
„Hef ég því fallist á rök lögmannsins og borgað sektina en með mikið óbragð í munni.“
Hann gagnrýnir harðlega að lögreglan geti, að hans mati, byggt sektarákvarðanir á huglægu mati á því hvort akstur hafi skapað hættu. Hann telur jafnframt að almenningur standi höllum fæti þegar kemur að því að mótmæla slíkum ákvörðunum.
„Að sætta sig við ákæru að ósekju er fyrir mig, sem frjálsan borgara í þessu landi og með óflekkaðan ökuferil í 69 ár, alveg óþolandi og ærumeiðandi,“ sagði Guðmundur í bréfi sem hann sendi lögreglunni.
Guðmundur lýkur grein sinni með beinum skilaboðum til lögreglunnar í Borgarnesi:
„Munið að lesa hvað stendur á „skjaldarmerki“ lögreglunnar.“
Pistil hans má lesa í heild sinni á vef Vísis.