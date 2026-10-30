Vilhjálmur segir sinn gamla flokk í bullandi vandræðum - Þetta sé stóra verkefnið núna

Vilhjálmur Egilsson, fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segir að sinn gamli flokkur sé í bullandi vandræðum og þurfi að fara í naflaskoðun á því hvers vegna flokknum hafi gengið svona vel í sveitarstjórnarkosningunum en færri vilji kjósa hann til þings.
„Sjálfstæðisstefnan hefur sigrað. En Sjálfstæðisflokkurinn er í bullandi vandræðum,“ segir Vilhjálmur í viðtali við Björn Þorláksson á Samstöðinni.
„Í grundvallaratriðum er það þannig að þessar breytingar sem urðu 1991 og allar þær gífurlegu framfarir sem urðu í framhaldinu, hvernig okkar þjóðfélag virkar; agi í ríkisfjármálunum, EES-samningnum og öllu þessu frjálsræði sem var innleitt. Þetta hefur skilað okkur fram á veginn. Og það eru allir sem eru í pólitík í dag áskrifendur að þessari vegferð meira eða minna.“
Stóra verkefnið hjá flokknum núna
Vilhjálmur, sem sat á þingi fyrir flokkinn á árunum 1991 til 2003 og var síðar rektor Háskólans á Bifröst, hyggur ekki á endurkomu í stjórnmálin og kýs nú frekar að horfa á flokkinn af hliðarlínunni. „Svo þegar kemur að Sjálfstæðisflokknum sem slíkum þá hefur hann misst fullt af fólki í burtu. Það sem er athyglisvert og ætti að vera stóra verkefnið hjá Sjálfstæðisflokknum núna, er að greina vel af hverju þriðjungur sem kaus flokkinn í sveitarstjórnarkosningunum, þar sem ásýndin var bara gamli góði Sjálfstæðisflokkurinn, er ekki að kjósa hann til Alþingis.“
Vilhjálmur hefur enga eina skýringu á því, flokkurinn þurfi sjálfur að ráðast í mikla naflaskoðun til að finna út úr því. Það þurfi ekki endilega að draga þá ályktun um að það þurfi að skipta um forystu.
„Þetta er spurning um málflutning, einhverja afstöðu sem flokkurinn hefur tekið í einhverjum málum, hvaða sýn flokkurinn hefur fram á veginn hvaða breytingar menn vilja gera og hvert á að stefna. Einhvern veginn er það þannig að einn af hverjum er ekki að kjósa flokkinn til Alþingis. Þetta er þrátt fyrir að flokkurinn hafi misst mikið af fólki yfir í Miðflokkinn og í Viðreisn.“
Þá telur hann ekki að flokkurinn muni lenda í vandræðum út af uppsögnum hjá Reykjavíkurborg, þvert á móti sé hann einmitt að gera það sem hann var kosinn til í borginni. Vilhjálmur segir að það sé engin ein einföld skýring á því hvers vegna Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki að uppskera meira fylgi á Alþingi en ef flokkurinn legðist í vinnu væri hægt að komast að þessu. „Það er hægt að gera skoðanakannanir og tala við fólk til að finna út úr þessu.“
Hér á horfa á viðtalið í heild sinni, umræðan um Sjálfstæðisflokkinn hefst á 41. mínútu: