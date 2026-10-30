Þrjú börn flúðu undan stjúpföður sínum um miðja nótt – „Mér fannst það átakanlegt“

Karlmaður hefur verið dæmdur í tveggja mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir að ráðast á stjúpdóttur sína og brjóta gegn barnaverndarlögum með háttsemi sinni gagnvart henni og tveimur yngri bræðrum hennar. Börnin flúðu undan manninum um miðja nótt, földu sig í garði ókunnugrar konu og báðu hana að þagga niður í hundinum sínum svo þau fyndust ekki.
Þetta kemur fram í dómi Landsréttar sem kveðinn var upp í gær, 29. október.
Atvikið átti sér stað í júní 2022 þegar maðurinn var á ferðalagi með eiginkonu sinni og þremur börnum hennar. Samkvæmt dómsgögnum höfðu hjónin rifist fyrr um daginn og var maðurinn orðinn þreyttur og pirraður.
Um kvöldið kom hann að börnunum þar sem þau voru að horfa á kvikmynd í herbergi sem þau höfðu ekki leyfi til að vera í. Maðurinn reiddist, öskraði á börnin og kom til harðra orðaskipta milli hans og stjúpdótturinnar.
Stúlkan hljóp að lokum út úr húsinu en maðurinn elti hana. Fyrir utan húsið veittist hann að henni, ýtti henni, sló hana í brjóstkassann og sparkaði í fót hennar. Bræður hennar urðu vitni að árásinni.
Földu sig bak við runna
Börnin flúðu af vettvangi og leituðu skjóls í garði nálægs húss. Konan sem þar bjó lýsti því fyrir dómi að hún hefði séð börnin hlaupa um garðinn og fela sig bak við runna. Hún tók einnig eftir bifreið sem ók ítrekað um nágrennið.
Þegar hundur hennar fór að gelta urðu börnin mjög hrædd og báðu hana að þagga niður í honum. Þau sögðust hafa orðið fyrir heimilisofbeldi og óttuðust að fólkið sem leitaði þeirra myndi finna þau.
Konan hleypti börnunum inn til sín og læsti húsinu. Þar biðu þau þar til lögregla kom á vettvang.
Konan sagði drengina hafa verið svo hrædda að þeir hefðu alls ekki viljað snúa aftur.
„Mér fannst það átakanlegt, þeir vildu frekar vera inni hjá ókunnugri konu um miðja nótt heldur en fara aftur til mömmu sinnar,“ sagði hún fyrir dómi.
Lögregla kallaði eftir aðstoð barnaverndar og voru börnin í kjölfarið færð í umsjá föður síns.
Þyngdi refsingu mannsins
Héraðsdómur Reykjaness hafði áður dæmt manninn í eins mánaðar skilorðsbundið fangelsi. Landsréttur taldi hins vegar sannað að maðurinn hefði einnig ýtt stúlkunni og sparkað í fót hennar, en hann hafði verið sýknaður af þeim hluta ákærunnar í héraði.
Landsréttur þyngdi því refsingu hans í tveggja mánaða fangelsi, skilorðsbundið til tveggja ára.
Við ákvörðun refsingar lagði rétturinn sérstaka áherslu á að brotin hefðu beinst að börnum sem voru manninum nákomin og máttu vænta þess að njóta verndar hans.
Maðurinn var jafnframt dæmdur til að greiða stjúpdóttur sinni 500 þúsund krónur í miskabætur og bræðrum hennar 400 þúsund krónur hvorum, samtals 1,3 milljónir króna.